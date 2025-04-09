壁畫藏密碼…南台灣最美馬賽克教堂聖奧德堂 創作人鮑博102歲辭世

嘉義市歷史建築聖奧德天主堂有「南台灣最美馬賽克教堂」美譽，為1961年由荷蘭籍神父畢耀遠委託墨西哥藝術家飽博，用大量馬賽克磚圖案裝飾拼貼，壁畫暗藏玄機，成為教友、遊客亟欲一探究竟的「教堂密碼」。畢耀遠已於2019年97歲蒙主恩召，定居台灣多年的飽博，則於本月6日在新店以高壽102歲辭世，教友相信兩人會在天堂重逢。

鮑博妻子在天主教周報刊登丈夫、墨西哥籍藝術家鮑博(FranciscoBorboa Valenzuela)、聖名「方濟各」辭世訊息，6日零時58分在新店耕莘醫院蒙主恩召，享嵩壽102歲。鮑博畢生致力於以聖藝傳播福音，以馬賽克、鋼鐵、壓克力、玻璃纖維、油畫、木雕等媒材， 繪製成壁畫、苦路、聖堂禮儀空間設計、建物主視覺等創作，分布台灣、香港、澳洲、東馬、墨西哥和西班牙等地，

鮑博晚年定居台灣數十年，在各教堂、學校、醫院、修院等都可見其精彩創作，並著作多部圖文畫冊傳揚主愛及耶穌教誨與精神。12日周六上午9時在新店大坪林聖三堂舉行殯葬彌撒。

聖奧德堂位於忠孝路上、耐斯松屋百貨對面，斜頂式建築是特色，遠遠望去像只蓋一半房子，半個多世紀前由美國婦人郎奧德出資、神父畢耀遠監工興建完成，馬賽克藝術作品出自鮑博，教堂50周年慶義賣鮑博畫作所得30%，捐給天主教若瑟社會福利基金會，作早療與中輟生公益之用。

1959年，嘉義教區主教牛會卿指派畢耀遠到美國，籌募建聖堂、傳教經費，美國婦人郎奧德告訴畢耀遠，自己有塊地租約快到期，打算賣地捐千美元蓋聖堂，1960年郎奧德履行承諾，寫信表示地賣了，要捐1千美元，但蓋聖堂一定不夠用，於是寄3千美元，唯一條件是要畢耀遠監造。同時間，嘉義教區在忠孝路買塊地，畢耀遠邀請鮑博設計，1961年初動土，1962年3月9日落成，以郎奧德名字為教堂命名為「聖奧德堂」。

畢耀遠經神父黃啟祥引薦，認識鮑博，2人一起討論設計教堂，鮑博以「一雙祈禱的手」側視圖為發想，勾勒充滿象徵意義梯形天主堂外觀，運用馬賽克磁磚拼貼出19幅壁畫，鮑博以中文名「鮑步雲」落款其中5幅馬賽克壁畫中，成為暗藏壁畫中「密碼」。

建造教堂，為找尋適合馬賽克磚，畢神父與鮑博費苦心，尤其教堂外耶穌身上紅心，當時只有浴缸用紅色馬賽克磚，他們覺得不符紅心的顏色，偶而逛到嘉市1間藝品店煙灰缸時，當場買下並要店家摔在地上、將碎片帶回貼上牆面，該幅作品也才完成。