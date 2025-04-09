「住在圖書館好酷」 雲林土庫11日辦夜宿圖書館只有9名額

雲林縣土庫鎮立圖書館去年首度舉辦夜宿圖書館活動，獲得家長、學童好評，今年再次與馬光國小附幼攜手，將於4月11日開放9名幼童夜宿圖書館，透過結合閱讀、遊戲與生活教育的夜宿體驗，讓孩子們在奇幻書香夜晚中愛上圖書館。

土庫鎮立圖書館長彭冠綸表示，圖書館不只是借書的地方，更能成為孩子冒險與夢想的起點，去年6名馬光國小附幼孩童首次在沒有家長陪同下，穿著睡衣、帶著枕頭住進圖書館。

透過「手電筒尋寶」、「光影故事時間」、「枕頭遊戲」等體驗課程，不僅玩得盡興，也在無形中學會自理、合作與勇氣，她印象深刻，一名小朋友告訴她，「住在圖書館好酷，我從以前就想住住看！」

今年延續去年好口碑，再度與馬光國小附幼合作，開放9名幼童於4月11日夜宿圖書館，其中一名幼童去年已參加，今年再次報名，彭冠綸表示，將透過圖書館的夜間尋寶活動，帶給小朋友全新體驗。

馬光國小校長胡光漢指出，閱讀要從小紮根，圖書館是孩子重要的學習場域，透過夜宿圖書館的安排，讓圖書館成為孩子生活的一部分，是非常有意義的教育實踐。

土庫鎮長陳特凱表示，這項活動是圖書館推動閱讀生活化的重要嘗試，不僅可點燃孩子對閱讀的熱情，也能讓家長看到孩子的成長與轉變。