八掌溪事件25周年台3線老舊吳鳳橋改建 完工日期曝

2000年7月22日首次政黨輪替，發生嘉義縣八掌溪事件，4名工人被湍急溪水沖走，搶救慢半拍全民炸鍋，事後行政院前副院長游錫堃扛責請辭。八掌溪事件地點，串連阿里山重要聯絡道路台3線吳鳳橋，屬老舊橋梁，有出水高度、橋長以及耐洪能力不足等問題，公路局雲嘉南區養護工程分局經3次招標發包，以4億4393萬餘元決標，去年底開工，預計2027年10月完工。

雲嘉南區養護工程分局說，台3線吳鳳橋改建工程工期，從去年12月1日至2027年10月16日，工地位址在番路鄉，工程起點位於台3線285k+760，終點位於286k+240，長約為480公尺。

改建橋梁分為南北線，皆採三跨連續預力箱型梁橋，全長160公尺，改建為180公尺（全寬20公尺），工程還包括排水溝及暗溝。施工便道 (便橋)、交通維持便橋、照明工程、道路及交通工程。

開工至3月31日已將各項計畫送審，其中橋梁工程屬「丁類危險性工作場所」範疇，需經南區職業安全中心核定後，已在3月26日獲核定，才能施作橋下結構構等工程，目前施作項目施工便道（施工用）及交維便橋（通車用），目前還未採交通疏導管制。

台3線北起北市南至屏東，全長共436.3公里，吳鳳橋跨八掌溪，為銜接嘉縣番路與中埔鄉重要連絡橋梁，有仁義潭水庫風景區、阿里山公路牛埔仔大草原及石卓自然生態保育區等；周邊有九龍山寺、正德寺、義德寺、紫雲寺及龍隱寺等著名廟宇，是這區域重要觀光道路。