台南第一季測速桿王在這條路上 科技執法是這路口奪冠

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
交大指出，永康區有4處路口進榜，科技執法主要取締項目包括：闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛、未停讓行人等。記者袁志豪／翻攝
交大指出，永康區有4處路口進榜，科技執法主要取締項目包括：闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛、未停讓行人等。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊今統計今年第一季1至3月科技執法前十大取締路口出爐，排名第一名的是仁德區中山路與中正路三段口，以3191件奪冠，永康區則有4處路口進榜；至於固定桿超速排名，桿王在安南區安吉路3段近安順庄大道，且第二名、第四名都在安南區。

台南市目前共設置68處科技執法，2024年取締近7萬4千件，罰鍰金額逾1億1千萬元，去年前5大開罰路口依順序分別為北區中華北路與觀海橋路口、仁德區中山路與中正路三段路口、永康區中華路與中華西街口、歸仁區高鐵台南站U型載客車道、永康區中華路與大橋三街口。

今年1至3月，取締件數前5名則為仁德區中山路與中正路三段路口（3191件）、仁德區文德路與中山路口（2410件）、永康區中正北路與永安路口（1886件）、北區中華北路與觀海橋路口（1567件）、新市區台19甲線與西拉雅大道（927件）。

6至10名則為南區西門路與健康路口（903件）、歸仁區高鐵台南站U型載客車道（873件）、永康區中華路與大橋三街口（789件）、永康區復興路與高速一街二段口（725件）、永康區中華路與中華西街口（714件）。

交大指出，永康區有4處路口進榜，科技執法主要取締項目包括：闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛、未停讓行人等；交大表示，設置科技執法後，各大路口發生車禍次數減少，今年預計會再增設5處科技執法，將待蒐集資料分析後，再確定設置地點。

交大也統計第一季固定桿超速排名，桿王與第二名、第四名都在安南區，前5名依序為：安南區安吉路3段近安順庄大道（2726件）、安南區公學路六段418號前（2658件）、玉井區台84線40.38公里（1995件）、安南區安明路近北汕尾路口（1398件）、東山區165線18.82公里（1127件）。

6至10名則為永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口（1032件）、新市區台1線317.7公里（963件）、柳營區長榮路四段近2.8公里（899件）、

安平區安平路與華平路口（592件）、新市區台19甲線28公里處（561件）。

另外，固定桿闖紅燈排名前10名違規路口，前5名分別為：仁德區文德路與中山路口（2331件）、永康區中正北路與永安路口（1249件）、永康區復興路與高速一街二段口（603件）、永康區中華路與大橋三街口（573件）、永康區中華路與中央路口（542件）。

6至10名則為永康區中華路與中山南路口（492件）、東區中華東路與東門路口（356件）、永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口（338件）、東區東門路和崇學路口（209件）、龍崎區市道182線27.68K處（191件）。

台南市交通警察大隊今統計今年第一季1至3月前十大取締路口出爐，排名第一名的是仁德區中山路與中正路三段口；至於固定桿超速排名，桿王在安南區安吉路3段近安順庄大道。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊今統計今年第一季1至3月前十大取締路口出爐，排名第一名的是仁德區中山路與中正路三段口；至於固定桿超速排名，桿王在安南區安吉路3段近安順庄大道。記者袁志豪／翻攝

台南 科技執法 闖紅燈

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