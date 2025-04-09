雲林斗南幸福巴士上路駛入社區 10月底前免費搭

補足偏鄉公共運輸服務，雲林縣政府輔導斗南鎮公所爭取交通部補助，將幸福專車轉型為「幸福巴士」，深入社區增加停靠站點也能預約，昨辦通車典禮，縣府表示，搭乘費用每人10元，即日起至10月底試辦期間，補貼讓民眾免費搭乘。

雲縣交通工務局長汪令堯說，斗南幸福巴士每周一、三、五、日提供往返固定班次，周二、四、六也提供「全預約」模式，民眾在非現有路線停靠點外若有乘車需求，皆可以透過電話或LINE，在搭乘前1日預約。

斗南鎮原由縣府、鎮公所各負擔110萬元經費推動幸福專車，上路逾7年，平均每月1千多人次使用，9成皆為長者，但停靠點少，有民眾仍感不便，交通部公路局推出幸福巴士計畫，縣府便協助公所轉型，也是雲林首處幸福巴士試辦點。

副縣長謝淑亞、嘉義區監理所長黃萬益等人昨一同宣布通車，汪令堯解釋，斗南幸福巴士從需求調查、計畫擬定、路線模擬，經過多次討論、修正，獲公路局核定補助經費359萬7047萬元，縣府自籌18萬9319元。

幸福巴士使用者皆須持電子票證或敬老卡搭乘，每人收費10元，斗南鎮長沈暉勛說，為提升民眾使用率，試辦期間敬老卡搭乘者費用由縣府補助，一般民眾搭乘費用由鎮公所補助，試辦期滿後，會視公所財政狀況研議持續補助。

斗南鎮田頭里92歲婦人開心搭乘幸福巴士，她說，長期騎機車外出，如今社區就有巴士停靠站點，採買變得更方便。

斗南幸福巴士路線乘車資訊可上雲縣交通工務局或斗南鎮公所官網查詢。