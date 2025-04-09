嘉市興中市場拆遷 租戶盼國賠

嘉義市文化路商圈的興中市場廢棄後，地主嘉義博愛仁愛之家與承租戶產權爭議纏訟多年，元月聲請強制執行承租戶搬遷，6戶向市府申請登錄市場為歷史建築，盼永久保留家園，但文資審議委員前天討論結果，不予列冊追蹤。

歷史建築登錄應符合的基準包括表現地域風貌或民間藝術特色者、具建築史或技術史價值者、具地區性建造物類型特色者，審議委員認為興中市場建築不具獨特性，未達歷史建築登錄基準。

陳姓等承租戶對文資審議結果失望、感到可惜，表示將窮盡一切救濟打國賠官司，盼有律師協助；一路陪伴承租戶的文史工作者路款豪不滿說，可理解文化局不介入產權爭議，接著市場的老戲院國寶戲院也要做文資審議，希望能公平審視。

文化局秘書陳嘉麗、文資科長林朝基及3名文資審查委員前天下午到興中市場會勘，6名承租戶、文史工作者路款豪等多人到場。

陳姓承租戶說，興中市場經營如同現在BOT模式，70多年前當時市公所推動整合周圍土地成立興中攤販市場，因攤位搭建竹棚年久失修，採共善模式，由博愛之家提供土地，住戶出資建屋，合法申領建照、使用執照，每年繳稅、租金，「最後被博愛之家趕走」，家有行動不便87歲母親，要終老於此，串聯其餘5戶，盼保留見證商圈變遷的文物歷史。

博愛之家表示，董事會不同意文資保存，2019年6月底承租戶租約到期，終止租約，承租戶屬占用，送拆除計畫書給法院辦理強制執行獲准。