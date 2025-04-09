聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市興中市場拆遷 租戶盼國賠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市文化路商圈的興中市場申請登錄歷史建築，文化局前天會勘。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈的興中市場申請登錄歷史建築，文化局前天會勘。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈的興中市場廢棄後，地主嘉義博愛仁愛之家與承租戶產權爭議纏訟多年，元月聲請強制執行承租戶搬遷，6戶向市府申請登錄市場為歷史建築，盼永久保留家園，但文資審議委員前天討論結果，不予列冊追蹤。

歷史建築登錄應符合的基準包括表現地域風貌或民間藝術特色者、具建築史或技術史價值者、具地區性建造物類型特色者，審議委員認為興中市場建築不具獨特性，未達歷史建築登錄基準。

陳姓等承租戶對文資審議結果失望、感到可惜，表示將窮盡一切救濟打國賠官司，盼有律師協助；一路陪伴承租戶的文史工作者路款豪不滿說，可理解文化局不介入產權爭議，接著市場的老戲院國寶戲院也要做文資審議，希望能公平審視。

文化局秘書陳嘉麗、文資科長林朝基及3名文資審查委員前天下午到興中市場會勘，6名承租戶、文史工作者路款豪等多人到場。

陳姓承租戶說，興中市場經營如同現在BOT模式，70多年前當時市公所推動整合周圍土地成立興中攤販市場，因攤位搭建竹棚年久失修，採共善模式，由博愛之家提供土地，住戶出資建屋，合法申領建照、使用執照，每年繳稅、租金，「最後被博愛之家趕走」，家有行動不便87歲母親，要終老於此，串聯其餘5戶，盼保留見證商圈變遷的文物歷史。

博愛之家表示，董事會不同意文資保存，2019年6月底承租戶租約到期，終止租約，承租戶屬占用，送拆除計畫書給法院辦理強制執行獲准。

文化局 文史工作者 歷史建築

延伸閱讀

疑代清垃圾涉圖利 嘉市環保局遭搜索8人帶回訊問

嘉市興中市場近百年卻未列歷史建築 承租戶、文史工作者遺憾失望

嘉市潮選店主題曲「最潮的自己」 奪日本國際觀光電影節3大獎

嘉市優質教育家長肯定 小一新生周五報到…這7所國小總量管制

相關新聞

台南鐵路地下化 綠園道影響多校交通

台南市區鐵路地下化工程預計明年底切換至地下軌道，上方將闢設綠園道，北區的聖功女中、開元國小部分校地被徵收，成功國中與大光...

嘉市興中市場拆遷 租戶盼國賠

嘉義市文化路商圈的興中市場廢棄後，地主嘉義博愛仁愛之家與承租戶產權爭議纏訟多年，元月聲請強制執行承租戶搬遷，6戶向市府申...

雲林斗南幸福巴士上路駛入社區 10月底前免費搭

補足偏鄉公共運輸服務，雲林縣政府輔導斗南鎮公所爭取交通部補助，將幸福專車轉型為「幸福巴士」，深入社區增加停靠站點也能預約...

台南第一季測速桿王在這條路上 科技執法是這路口奪冠

台南市交通警察大隊今統計今年第一季1至3月科技執法前十大取締路口出爐，排名第一名的是仁德區中山路與中正路三段口，以3191件奪冠...

台南牛肉湯上游肉源突漲一成 老闆憂美國關稅戰搞出這下場

台南「溫體牛肉湯」已成遊客的必吃美食，但溫體牛肉湯業者證實，因上游屠宰供應商不堪牛隻漲價壓力，4月起肉價全面調漲約1成，...

嘉市興中市場近百年卻未列歷史建築 承租戶、文史工作者遺憾失望

嘉市文化路夜市商圈近百年傳統興中市場廢棄，地主嘉義博愛仁愛之家打贏官司，6承租戶拒絕搬遷，博愛之家向地院聲請強制執行，承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。