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台南鐵路地下化 綠園道影響多校交通

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市區鐵路地下化工程，徵收學校部分土地，聖功女中大門前道路封閉，影響學生通學。記者鄭惠仁／攝影
台南市區鐵路地下化工程，徵收學校部分土地，聖功女中大門前道路封閉，影響學生通學。記者鄭惠仁／攝影

台南市區鐵路地下化工程預計明年底切換至地下軌道，上方將闢設綠園道，北區的聖功女中、開元國小部分校地被徵收，成功國中與大光國小雖未被徵收也受影響，校方都提出要更改大門或側門的需求，家長也反映，別影響車輛動線。

南市工務局副局長王建雄說，鐵路地下化後將闢建長5.94公里綠園道，總經費25.86億元，因地下化工程有挖到歷史遺址及文物，園道的設計也都會將文資融入其中，讓綠園道具文化、人本、公園與道路特色，學校與家長的建議都會納入設計參考。

工務局已完成鐵路地下化園道開闢工程決標，展開相關設計規畫，其中北區開元國小、成功國中、大光國小、聖功女中緊鄰鐵道，園道規畫影響學校門面，市府前天邀集成功、大光、開元校方會勘，成功與開元都要求把大門改到綠園道，大光則要設側門。

台南市區鐵路地下化工程，徵收學校部分土地，開元國小兩處停車場被隔開，僅人可通行。記者鄭惠仁／攝影
台南市區鐵路地下化工程，徵收學校部分土地，開元國小兩處停車場被隔開，僅人可通行。記者鄭惠仁／攝影

開元國小緊鄰鐵道部分土地被徵收，以致使得原本兩個可互通的停車場被阻斷，目前通道僅人可通行，校方與家長要求，設計時應完善通學動線，以利進出，也希望藉由綠園道的大門，徹底改善塞車問題。

聖功女中西側停車場部分土地被徵收，停車改在大樓地下室及臨北園街的停車場，另校門口前通實踐街的道路已封閉，學生上下學僅能由北園街通行，常造成居民不便，校方將校門口往東移，目前施工中，校方也希望市府在設計上能兼顧交通動線以利通學。

市議員蔡宗豪說，鐵路地下化後綠園道的規畫應與地方民眾妥善溝通，確保交通安全及便利性，可仿效高雄駁二大港橋邊，打造特色景點帶動並活化周邊經濟，讓台南城市美學更上層樓。

市議員陳怡珍也表示，校方配合道路動線增加側門或調整大門位置，教育局和工務局務必一同協助，確保學生通行的便利與安全，另，綠園道沿線景觀應有一致性規畫，並適當融入鐵道意象、在地人文及生態元素，同時要注意排水系統規畫的重要性，園道樹種及花種的選擇也須考慮後續維護的便利，避免竄根及嚴重落葉影響環境。

鐵路地下化 鐵道

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