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台南牛肉湯上游肉源突漲一成 老闆憂美國關稅戰搞出這下場

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
恬鑫四季溫體牛肉鍋負責人王漢成在台南市有4家店，最擔心肉源漲價及關稅戰衝擊，造成消費者保守消費。記者袁志豪／翻攝
恬鑫四季溫體牛肉鍋負責人王漢成在台南市有4家店，最擔心肉源漲價及關稅戰衝擊，造成消費者保守消費。記者袁志豪／翻攝

台南「溫體牛肉湯」已成遊客的必吃美食，但溫體牛肉湯業者證實，因上游屠宰供應商不堪牛隻漲價壓力，4月起肉價全面調漲約1成，目前他們不敢跟進漲價；加上美國關稅衝擊、股災蔓延，民眾恐採取「省錢模式」，讓業者成本漲又生意不佳。

恬鑫四季溫體牛肉鍋負責人王漢成在台南有4家店，由自己與妻女經營；王指出，包括日本、及東南亞遊客都愛吃溫體牛肉鍋，連假或寒、暑假往往大排長龍。4月1日起上游屠宰供應商全面調漲1成肉價，每台斤500元漲到550元，牛肉湯業者只能接受，目前還不會將成本轉嫁給消費者，但供應商不排除二度調漲。

王漢成說，一頭牛大約800公斤，能作溫體牛肉湯的部位僅200斤，所以牧場老闆常說「寧可你們不夠賣，也不想多殺牛」，因為所剩的牛肉還要給其他業者處理；純粹為了供應溫體牛肉食用，根本來不及養。

另受紐西蘭牛乳免關稅進口影響，去年各牧場因應乳品廠的牛乳減產需求，縮減飼養頭數，也造成肉源不足；王漢成說，供應商之所以漲價，就是因為牛隻不夠賣，牧場的犢牛、大牛漲價，供應商就反映成本跟著漲，而且可能不只漲一波。

王漢成妻子尤筱萍說，供應商現在漲價都預告了，說漲就漲，如果政府又漲電費，業者可能就吃不消，無法吸收上游漲價；去年因電價調漲，原本一家店1天電費1000元，變成1天1500元。

尤筱萍指出，一斤550元的牛肉要做牛肉湯，還須剔除筋跟廢肉，一斤（16兩）通常只剩12兩，再看每家店每碗願意放多少兩的牛肉，每碗售價約150~200元；加上人力、水電成本，目前的利潤已極為微薄，有些店家可能把湯的牛肉減量。

王漢成表示，因應美國關稅衝擊，很擔心民眾荷包縮水，進入「省錢模式」，消費轉為保守，讓他面臨成本漲又沒客人的窘境，下一個端午節連假，就可觀察變化。

恬鑫四季溫體牛肉鍋負責人王漢成（右）在台南市東區、中西區分別有怡東店、民生店與忠明店，分別由他自己、妻子尤筱萍（左）與女兒王恬恬負責經營。記者袁志豪／攝影
恬鑫四季溫體牛肉鍋負責人王漢成（右）在台南市東區、中西區分別有怡東店、民生店與忠明店，分別由他自己、妻子尤筱萍（左）與女兒王恬恬負責經營。記者袁志豪／攝影
尤筱萍指出，一斤550元的牛肉，並非全部都能拿來做牛肉湯，還要剃除筋跟廢肉，一斤（16兩）通常只剩12兩，再看每間店家每碗願意放進多少兩的牛肉。記者袁志豪／翻攝
尤筱萍指出，一斤550元的牛肉，並非全部都能拿來做牛肉湯，還要剃除筋跟廢肉，一斤（16兩）通常只剩12兩，再看每間店家每碗願意放進多少兩的牛肉。記者袁志豪／翻攝

漲價 牛肉湯 調漲

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