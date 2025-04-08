關閉170天 嘉義最大臉書社群「嘉義綠豆大小事」今回歸
有超過41萬粉絲嘉義最大臉書社群「嘉義綠豆大小事」，去年10月間突然無預警地被官方停權，幾個月來版主洪豐盛不斷地申訴，一直未獲回應，今天突然被關近170天的「嘉義綠豆大小事」回歸。洪豐盛立即開心地將好消息PO上臉書和大家分享，強調以後會加強審核機制。至於期間備用的社團改為「嘉義綠豆大小事二館」繼續使用。
版主洪豐盛將消息放上臉書，「各位綠鄉民好，把我們關了近170天，我們回來了～開心」，立即獲得網友大力按讚。
洪豐盛表示，經營社群10多年，首次被停權，臉書通知是因為貼文有詐騙求職廣告，「嘉義綠豆大小事」社群採開放制，請10多名管理員把關貼文，還有臉書AI小幫手幫忙過濾貼文，但詐騙廣告、訊息，防不勝防，每天刪逾百個疑詐騙貼文廣告，最後還是因貼文有詐騙求職廣告停權。
停權期間，備用其他臉書帳號「嘉義綠豆大小事」延續生命，這些日子以來，粉絲成員也破8.7萬人。
洪豐盛說，自從無預警遭停權，不斷申訴，也透過立委、民代等向數位部尋求協助，但是都沒有獲得回應，突然今天臉書回復正常運作，他也大感意外，但是結果是好的，以後會加強內部管控機制，避免再發生類似無預警停權情事。
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