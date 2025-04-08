關閉170天 嘉義最大臉書社群「嘉義綠豆大小事」今回歸

有超過41萬粉絲嘉義最大臉書社群「嘉義綠豆大小事」，去年10月間突然無預警地被官方停權，幾個月來版主洪豐盛不斷地申訴，一直未獲回應，今天突然被關近170天的「嘉義綠豆大小事」回歸。洪豐盛立即開心地將好消息PO上臉書和大家分享，強調以後會加強審核機制。至於期間備用的社團改為「嘉義綠豆大小事二館」繼續使用。

版主洪豐盛將消息放上臉書，「各位綠鄉民好，把我們關了近170天，我們回來了～開心」，立即獲得網友大力按讚。

洪豐盛表示，經營社群10多年，首次被停權，臉書通知是因為貼文有詐騙求職廣告，「嘉義綠豆大小事」社群採開放制，請10多名管理員把關貼文，還有臉書AI小幫手幫忙過濾貼文，但詐騙廣告、訊息，防不勝防，每天刪逾百個疑詐騙貼文廣告，最後還是因貼文有詐騙求職廣告停權。

停權期間，備用其他臉書帳號「嘉義綠豆大小事」延續生命，這些日子以來，粉絲成員也破8.7萬人。