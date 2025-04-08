嘉市興中市場近百年卻未列歷史建築 承租戶、文史工作者遺憾失望

嘉市文化路夜市商圈近百年傳統興中市場廢棄，地主嘉義博愛仁愛之家打贏官司，6承租戶拒絕搬遷，博愛之家向地院聲請強制執行，承租戶自救，向市府文化局申請登錄市場為歷史建築，經文資審議委員會勘、1個多小時討論結果，不列為歷史建築。承租戶失望難過，考慮提國賠；文史工作者表達遺憾、失望。

文化局文資審查做成不列冊追蹤（不列入歷史建築）決定，文化局依「文化資產保存法」受理提報，昨天下午邀專家學者、承租戶及地主會勘，地主缺席，承租戶說明提報理由、商圈變遷歷史和市場結構特色等，文資審議委員參酌所提資料、針對相關內容提問，進入建物勘查。出席委員充分了解，開會討論後，最終決議：不予列冊追蹤。

歷史建築登錄，應符合下列基準之一：表現地域風貌或民間藝術特色者。具建築史或技術史價值者。具地區性建造物類型特色者。興中市場建築不具獨特性，未達歷史建築登錄基準。

陳姓承租戶等對文資審議結果失望、可惜，當初市場由市公所、住戶、地主共同出資，他們出資蓋屋，繳租金未中斷，三方共善人與土地連結市場，市政府不承接負責，地主告贏他們，他們不接受，將窮盡一切救濟打國賠官司，希望有律師協助。