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隱身茶園中的地景藝術曝光 雲林再添永續觀光亮點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉樟湖村曾是國內知名貝殼化石區，竹產業盛極一時，近年逐漸沒落，為振興地方產業經濟，雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。

使用竹子打造、外型就像海螺的竹藝術裝置座落在樟湖生態國中小學後方、舊挑筍古道上的茶樹園，今舉行發表會，負責操刀的竹曰工坊蔡惠婷老師表示，樟湖村過去以貝殼化石聞名，因此以「殼」為發想，「螺-森響起」為意涵，代表貝殼海螺在樟湖地區保護民眾，如同學校保護孩童成長，藉由這座代表在地特色的景觀藝術，喚醒大家對土地的連結。

縣府計畫處長李明岳表示，縣府向農業部農村發展及水土保持署爭取290萬元補助，推動大古坑地區的經濟產業發展，其中，與樟湖生態國民中小學、亞洲大學等在地團體合作，以永續概念結合在地的竹工藝，打造樟湖竹製地景藝術裝置，藉此呈現在地的文化，也打造觀光亮點。

樟湖生態國民中小學校長陳清圳表示，從地理跟文化脈絡可以發現樟湖村在日治時期就開始發展竹產業，因為塑化業發展才逐漸沒落，在環境永續的理念下，透過師生、社區協作，完成這次的竹藝裝置藝術，重啟以前的文化記憶，孩子在參與的歷程，慢慢地去詮釋人跟土地、人跟自然、人跟社區之間的關係。

每一座地景藝術代表一個村落的文化跟底蘊，他期待接下來還有第二座、第三座、第四座作品，慢慢地把雲林的珍珠串連起來。

雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府透過產官學合作，由樟湖生態國民中小學師生與社區居民協力，邀請國內竹藝術家操刀，在茶園中以竹子打造以「殼」為名的竹製地景藝術，期盼遊客在此放慢步調、傾聽萬物的聲音。記者陳雅玲／攝影

小學 永續 雲林

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