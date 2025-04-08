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新加坡食品展開幕 市長黃偉哲行銷台南農漁產拓海外通路

中央社／ 台南8日電
台南市長黃偉哲（中）今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展上，行銷台南鳳梨，同時也宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（中）今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展上，行銷台南鳳梨，同時也宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。圖／南市府提供

2025新加坡國際食品展（FHA 2025）今天開幕，展期4天，台南市長黃偉哲也協同台南6家企業到場行銷，同時展示逾50項農漁產品，拓展新加坡食品通路。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2025新加坡國際食品展設有台南4個格位，主題是Sweet Tainan，呼應台南全糖城市，也以「鳳梨旺來」勾勒台南獨特主視覺，吸引看展民眾及買家目光，加深新加坡人印象。

連續2年參加新加坡國際食品展的黃偉哲表示，台南是台灣美食之都，他期許透過新加坡國際食品展加強台南業者與國際買家的連結，拓展海外通路。

現場台南攤位則展示逾50項農漁產品，包括世茂蘭花、漁會鱻味餅、黃金蕎麥茶、嘉振芝麻棒、宏宇綜合蔬果脆片、綠園牧場文旦柚子汁、自然屋新鮮水果、深緣及水綜合酥餅禮盒、盛達珍企業社果乾等。

市府表示，新加坡國際食品展是東南亞最具規模專業食品展，結合食品、飲料、飯店、餐飲、烘焙、餐廳設備、食品、包裝機械、咖啡、酒、廚藝比賽等，並舉辦食品相關研討會等。

新加坡 黃偉哲

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