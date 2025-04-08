票價10元...雲林首處幸福巴士今斗南通車 10月底前免費搭

為補足偏鄉公共運輸服務，並提升服務量能，雲林縣政府輔導斗南鎮公所爭取交通部補助，將幸福專車轉型為「幸福巴士」，不僅深入社區增加停靠站點，並提供預約服務，今舉辦通車典禮，搭乘費用每人10元，本月開始至今年10月底試辦期間，由縣府及鎮公所補貼，民眾可免費搭乘。

斗南鎮原由縣府、鎮公所各負擔110萬元經費推動幸福專車，上路逾7年，平均每月一千多人次使用，9成皆為長輩，但因停靠點少，有民眾仍感不便，為維護行的正義，交通部公路局推出「幸福巴士」計畫，增加服務站點及預約服務，雲林縣府協助斗南鎮公所轉型，為雲林首處幸福巴士試辦點，今雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義區監理所長黃萬益、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣交通工務局長汪令堯等人一同宣布通車。

汪令堯表示，斗南幸福巴士從需求調查、計畫擬定、路線模擬，經過多次討論、修正，獲公路局核定補助經費359萬7047萬元，雲林縣政府自籌18萬9319元，除優化行駛路線，每周一、三、五、日提供往返固定班次外，周二、四、六亦提供「全預約」模式，民眾在非現有路線停靠點外若有乘車需求，皆可以透過電話或Line前一日預約搭乘。

幸福巴士使用者皆需持電子票證或敬老卡搭乘，每人收費10元，沈暉勛表示，為提升民眾使用率，試辦期間敬老卡搭乘者費用由縣府補助，一般民眾搭乘費用由鎮公所補助，試辦期滿後，會視公所財政狀況研議持續補助。

黃萬益表示，交通部為了「行的正義」推出幸福巴士，今天通車代表最後一哩路已完成，只要地方願意提出計畫，中央絕對會全力支持；謝淑亞則鼓勵長輩、民眾善加利用幸福巴士。

斗南鎮田頭里一名92歲婦人今天開心搭乘幸福巴士，她長期自行騎乘機車外出，如今社區就有巴士停靠站點，外出採買變得更加方便，以後不用再騎車了。