票價10元...雲林首處幸福巴士今斗南通車 10月底前免費搭
為補足偏鄉公共運輸服務，並提升服務量能，雲林縣政府輔導斗南鎮公所爭取交通部補助，將幸福專車轉型為「幸福巴士」，不僅深入社區增加停靠站點，並提供預約服務，今舉辦通車典禮，搭乘費用每人10元，本月開始至今年10月底試辦期間，由縣府及鎮公所補貼，民眾可免費搭乘。
斗南鎮原由縣府、鎮公所各負擔110萬元經費推動幸福專車，上路逾7年，平均每月一千多人次使用，9成皆為長輩，但因停靠點少，有民眾仍感不便，為維護行的正義，交通部公路局推出「幸福巴士」計畫，增加服務站點及預約服務，雲林縣府協助斗南鎮公所轉型，為雲林首處幸福巴士試辦點，今雲林縣副縣長謝淑亞、嘉義區監理所長黃萬益、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣交通工務局長汪令堯等人一同宣布通車。
汪令堯表示，斗南幸福巴士從需求調查、計畫擬定、路線模擬，經過多次討論、修正，獲公路局核定補助經費359萬7047萬元，雲林縣政府自籌18萬9319元，除優化行駛路線，每周一、三、五、日提供往返固定班次外，周二、四、六亦提供「全預約」模式，民眾在非現有路線停靠點外若有乘車需求，皆可以透過電話或Line前一日預約搭乘。
幸福巴士使用者皆需持電子票證或敬老卡搭乘，每人收費10元，沈暉勛表示，為提升民眾使用率，試辦期間敬老卡搭乘者費用由縣府補助，一般民眾搭乘費用由鎮公所補助，試辦期滿後，會視公所財政狀況研議持續補助。
黃萬益表示，交通部為了「行的正義」推出幸福巴士，今天通車代表最後一哩路已完成，只要地方願意提出計畫，中央絕對會全力支持；謝淑亞則鼓勵長輩、民眾善加利用幸福巴士。
斗南鎮田頭里一名92歲婦人今天開心搭乘幸福巴士，她長期自行騎乘機車外出，如今社區就有巴士停靠站點，外出採買變得更加方便，以後不用再騎車了。
斗南幸福巴士路線乘車資訊可上雲林縣交通工務局或斗南鎮公所官網查詢；車輛行駛動態亦可上公路客運即時動態資訊網https://www.taiwanbus.tw查詢；民眾可透過預約專線（ 05）5326788或掃描QR Code傳訊至LINE進行預約，預約滿2人即發車，乘車時請持電子票證或敬老卡完成上下車刷卡程序。
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