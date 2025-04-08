嘉市潮選店主題曲「最潮的自己」 奪日本國際觀光電影節3大獎

「嘉市潮選店」主題曲「最潮的自己」參加日本國際觀光電影節，從全球1132支觀光影片脫穎而出，除勇奪「城市旅遊銀獎」及「亞洲組金獎」外，更在眾多亞洲組參賽作品拔得頭籌，榮獲「最佳亞洲影像大獎」，成為唯一獲此殊榮的作品。

市府觀光新聞處長張婉芬上午將獎項榮耀與市府團隊共享。市長黃敏惠說，「最潮的自己」能從眾多國際作品大放異彩嶄露頭角，實屬不易，讓世界看見嘉義市，期待更多國人及國際旅客來嘉義市遊玩。

嘉市府打造的「嘉市潮選店」主題曲「最潮的自己」，以輕柔慵懶Bossa Nova節奏，彷彿讓人置身南國午後咖啡館。旋律流洩出小野麗莎式療癒氣息，融合城市文青氛圍與潮流自信，低吟淺唱中勾勒出屬於嘉義的慢活步調與創意能量。

歌聲像午後陽光灑落檜木巷弄，溫柔卻有力量，鼓勵每位在地人與旅人，勇敢展現最潮的自己。這不只是一首歌，更是嘉義精神的音樂詮釋，優雅地述說著城市的轉變與風格魅力。

主唱黃小玫Sandy感謝市府，「最潮的自己」以輕鬆、陽光音樂風格詮釋「嘉市潮選店」的特色，正如嘉市上百家潮選店各自擁有充滿生命力的創業故事，音樂從淡淡心情逐漸轉為澎湃、輕快的旋律，讓人不自覺地跟著哼唱，心情也變得明亮愉悅。

黃小玫說，來嘉義市走訪木造老屋潮選店，感受其中故事，絕對是每個旅人不可錯過的行程，黃小玫近期與觀光署合作，推出「一起去旅行」宣傳影片，邀請民眾探索台灣觀光100亮點，嘉市知名景點「檜意森活村」出現宣傳影片。