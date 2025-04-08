聽新聞
0:00 / 0:00
台南城市景觀再升級 年度最棒好望角出爐
台南市政府推動「好望角專案計畫」以來，許多角落閒置空間鹹值ˋ空間都變成社區亮點，環境煥然一新，今天公布新年度最棒的好望角，北區區公所「文元紫薇」、柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、南區新興國小「欣興綠園」及北區區公所「長榮廣場」脫穎而出，分獲前3名。
南市都發局表示，推動好望角專案計畫以來，已經有超過400處都市環境景觀獲得改造，成效卓著，讓市容煥然一新，也提升市民生活品質。獲得第1名的北區公所「文元紫薇」透過增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。
柳營區新山國小「新山心鈴廣場」榮獲第2名，南區新興國小「欣興綠園」與北區區公所「長榮廣場」共同獲得第3名。負責新山國小「新山心鈴廣場」施工的「鎧鴻土木包工業」，以優異的工程品質，獲選「優良施工單位」。
吳崇彥建築師事務所設計的佳里區仁愛國小「仁愛律動 Plus 1」，透過拆除舊校門轉角處圍牆並重塑閒置空間，讓師生與社區居民都能享有多功能的休憩與教學場域。且拆除的格柵經過巧妙設計，回收再利用為座椅等公共設施，獲得評審委員一致肯定，榮獲「優良設計單位」殊榮。
都市發展局長林榮川表示，這些亮眼成果來自教育局、工務局、各區公所、學校、設計與施工單位的長期合作。未來持續推動「好望角專案計畫」，為城市注入更多新活力，讓更多角落綻放獨特風采，將府城打造成為更加宜居的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言