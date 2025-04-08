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台南城市景觀再升級 年度最棒好望角出爐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局公布年度最棒好望角，南區新興國小「欣興綠園」榮獲第3名。圖／南市都發局提供
台南市都發局公布年度最棒好望角，南區新興國小「欣興綠園」榮獲第3名。圖／南市都發局提供

台南市政府推動「好望角專案計畫」以來，許多角落閒置空間鹹值ˋ空間都變成社區亮點，環境煥然一新，今天公布新年度最棒的好望角，北區區公所「文元紫薇」、柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、南區新興國小「欣興綠園」及北區區公所「長榮廣場」脫穎而出，分獲前3名。

南市都發局表示，推動好望角專案計畫以來，已經有超過400處都市環境景觀獲得改造，成效卓著，讓市容煥然一新，也提升市民生活品質。獲得第1名的北區公所「文元紫薇」透過增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。

柳營區新山國小「新山心鈴廣場」榮獲第2名，南區新興國小「欣興綠園」與北區區公所「長榮廣場」共同獲得第3名。負責新山國小「新山心鈴廣場」施工的「鎧鴻土木包工業」，以優異的工程品質，獲選「優良施工單位」。

吳崇彥建築師事務所設計的佳里區仁愛國小「仁愛律動 Plus 1」，透過拆除舊校門轉角處圍牆並重塑閒置空間，讓師生與社區居民都能享有多功能的休憩與教學場域。且拆除的格柵經過巧妙設計，回收再利用為座椅等公共設施，獲得評審委員一致肯定，榮獲「優良設計單位」殊榮。

都市發展局長林榮川表示，這些亮眼成果來自教育局、工務局、各區公所、學校、設計與施工單位的長期合作。未來持續推動「好望角專案計畫」，為城市注入更多新活力，讓更多角落綻放獨特風采，將府城打造成為更加宜居的城市。

南市北區公所「文元紫薇」透過增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。圖／南市都發局提供
南市北區公所「文元紫薇」透過增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。圖／南市都發局提供
台南市都發局公布年度最棒好望角，柳營區新山國小「新山心鈴廣場」榮獲第2名。圖／南市都發局提供
台南市都發局公布年度最棒好望角，柳營區新山國小「新山心鈴廣場」榮獲第2名。圖／南市都發局提供

建築師 長榮

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