台南城市景觀再升級 年度最棒好望角出爐

台南市政府推動「好望角專案計畫」以來，許多角落閒置空間鹹值ˋ空間都變成社區亮點，環境煥然一新，今天公布新年度最棒的好望角，北區區公所「文元紫薇」、柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、南區新興國小「欣興綠園」及北區區公所「長榮廣場」脫穎而出，分獲前3名。

南市都發局表示，推動好望角專案計畫以來，已經有超過400處都市環境景觀獲得改造，成效卓著，讓市容煥然一新，也提升市民生活品質。獲得第1名的北區公所「文元紫薇」透過增設座椅、澆灌系統及補植植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。

柳營區新山國小「新山心鈴廣場」榮獲第2名，南區新興國小「欣興綠園」與北區區公所「長榮廣場」共同獲得第3名。負責新山國小「新山心鈴廣場」施工的「鎧鴻土木包工業」，以優異的工程品質，獲選「優良施工單位」。

吳崇彥建築師事務所設計的佳里區仁愛國小「仁愛律動 Plus 1」，透過拆除舊校門轉角處圍牆並重塑閒置空間，讓師生與社區居民都能享有多功能的休憩與教學場域。且拆除的格柵經過巧妙設計，回收再利用為座椅等公共設施，獲得評審委員一致肯定，榮獲「優良設計單位」殊榮。