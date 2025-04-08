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嘉議員李奕德告別式 AI人聲最後道別：感謝參加我人生畢業典禮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠擁抱安慰市議員李奕德家屬。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠擁抱安慰市議員李奕德家屬。記者李宗祐／攝影

嘉義市議會無黨籍議員李奕德今年3月26日辭世，今天上午於嘉義市立殯儀館景德廳舉辦告別式，賴清德總統鮮花敬悼，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏與議會同事到場悼念，來自各界追思親友擠滿告別式場。會場以AI人聲合成李奕德向大家最後道別「感謝大家參加我的人生畢業典禮，人生走得溫暖圓滿」，親友泣不成聲。

李奕德告別式於上午8點30分舉行，市長黃敏惠擔任點主官並率市府一級主管等到場送別，會場播放AI合成李奕德人聲表示，「感謝大家來參加我人生的畢業典禮，承蒙各位的憐惜照顧銘記於心，如今將離開這個世界，走向另一個更寧靜平安沒有病痛的世界，願未來的日子裡仍然保留對我真摯情感，關心照顧我最愛的家人，有這份的陪伴沒有遺憾離去，謝謝你們讓我的人生走得溫暖圓滿」，親友聽到生前熟悉的聲音迴盪悲傷不已頻頻掉淚。

議長陳姿妏與議會議員同事送上議員背心，代表「任務完成」，陳姿妏於靈前悲泣表示，感謝在民意代表期間為嘉義市所付出的努力與貢獻，你已無病無痛希望放下一切重擔，生命雖無常、但愛永無止境，精神將永留大家心中。

南華大學校長高俊雄與學校老師到場致意，高俊雄頒博士學位、博士袍並親自授位撥穗，象徵學有所成，可以展翅高飛。

前青輔會主委陳以真也到場悼唁，可見李奕德生前交遊廣濶。

嘉義市議會無黨籍議員李奕德上午於嘉義市立殯儀館景德廳舉辦告別式，來自各界追思親友擠滿現場。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會無黨籍議員李奕德上午於嘉義市立殯儀館景德廳舉辦告別式，來自各界追思親友擠滿現場。記者李宗祐／攝影
前青輔會主委陳以真出現告別式場，顯見李奕德生前交遊濶、好人緣。記者李宗祐／攝影
前青輔會主委陳以真出現告別式場，顯見李奕德生前交遊濶、好人緣。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）副市長林瑞彥（左）慰問市議員李奕德家屬。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）副市長林瑞彥（左）慰問市議員李奕德家屬。記者李宗祐／攝影
嘉義市議長陳姿妏與議會議員同仁於靈前悼念。記者李宗祐／攝影
嘉義市議長陳姿妏與議會議員同仁於靈前悼念。記者李宗祐／攝影
嘉義市議長陳姿妏與議員同仁送上議員背心。記者李宗祐／攝影
嘉義市議長陳姿妏與議員同仁送上議員背心。記者李宗祐／攝影
賴清德總統鮮花敬悼。記者李宗祐／攝影
賴清德總統鮮花敬悼。記者李宗祐／攝影
來自各界追思親友擠滿嘉義市議會無黨籍議員李奕德告別式會場。記者李宗祐／攝影
來自各界追思親友擠滿嘉義市議會無黨籍議員李奕德告別式會場。記者李宗祐／攝影
南華大學校長高俊雄與學校老師到場致意，頒博士學位、博士袍並授位撥穗。記者李宗祐／攝影
南華大學校長高俊雄與學校老師到場致意，頒博士學位、博士袍並授位撥穗。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員陳柏麟與議員代表縣議會到場致意。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員陳柏麟與議員代表縣議會到場致意。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與市府一級主管等到場致意。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與市府一級主管等到場致意。記者李宗祐／攝影

人生 告別式 嘉義

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