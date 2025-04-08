嘉議員李奕德告別式 AI人聲最後道別：感謝參加我人生畢業典禮

嘉義市議會無黨籍議員李奕德今年3月26日辭世，今天上午於嘉義市立殯儀館景德廳舉辦告別式，賴清德總統鮮花敬悼，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏與議會同事到場悼念，來自各界追思親友擠滿告別式場。會場以AI人聲合成李奕德向大家最後道別「感謝大家參加我的人生畢業典禮，人生走得溫暖圓滿」，親友泣不成聲。

李奕德告別式於上午8點30分舉行，市長黃敏惠擔任點主官並率市府一級主管等到場送別，會場播放AI合成李奕德人聲表示，「感謝大家來參加我人生的畢業典禮，承蒙各位的憐惜照顧銘記於心，如今將離開這個世界，走向另一個更寧靜平安沒有病痛的世界，願未來的日子裡仍然保留對我真摯情感，關心照顧我最愛的家人，有這份的陪伴沒有遺憾離去，謝謝你們讓我的人生走得溫暖圓滿」，親友聽到生前熟悉的聲音迴盪悲傷不已頻頻掉淚。

議長陳姿妏與議會議員同事送上議員背心，代表「任務完成」，陳姿妏於靈前悲泣表示，感謝在民意代表期間為嘉義市所付出的努力與貢獻，你已無病無痛希望放下一切重擔，生命雖無常、但愛永無止境，精神將永留大家心中。

南華大學校長高俊雄與學校老師到場致意，高俊雄頒博士學位、博士袍並親自授位撥穗，象徵學有所成，可以展翅高飛。