花卉產業創新園區耗資近百億 陳亭妃：拚2028年動工

為推動台南後壁蘭花生技園區轉型「花卉產業創新園區」，民進黨立委陳亭妃開協調會議，全盤檢視目前園區功能定位、人力編制、人事調整及預算配置等執行進度。陳亭妃說，目前園區面臨三大挑戰，盼一個月內完成行政院核准，爭取2028年動工、2031年啟動招商與正式營運。

陳亭妃找來農業部、人事行政總處、主計總處等部會代表開協調會議，全盤檢視目前園區功能定位、人力編制、人事調整及預算配置等執行進度，會議達成多項具體共識。陳亭妃說，園區不只是地方建設，更是國家農業轉型的關鍵基地，推動這麼久，不容再延。

陳亭妃指出，台南後壁台灣蘭花生物科技園區是全球最大的蝴蝶蘭產業聚落，早在2022年園區掛牌初，她一路緊盯進度，從人事編制、經費籌措、業務整合、研究轉型到行政院報核程序，不容許園區淪為「掛牌擺好看」的空殼計畫。

總經費近百億的「花卉產業創新園區」，範圍涵蓋既有蘭花園區175公頃及緊鄰西南側新增擴區120公頃的2代園區，包含溫室用地、廠房、綜合研究管理中心、公設設施（如汙水處理與電力設備等），人事編制方面，第一階段共增列33人，包括試驗所轉型編制及增補人力；第二階段將視開發營運進度再行增補人力7人，總額上限達60人。

陳亭妃還說，農業部接管後，去年開始預計投入逾7億元改善公設，而花卉產業創新園區面臨人事編制卡關、組織定位不明、園區功能未明確等三大挑戰，導致公建計畫尚未核准，目前最大關鍵在於人事編制的審核與同意，一旦人事行政總處核定，將能正式設立為農業部轄下的四級機關，成為台灣花卉技術與研發的重鎮。

陳亭妃表示，目前農業部已提出將園區正式升格為四級機關，並整併原花卉試驗分所人力，人事行政總處亦表示支持，目標一個月內完成行政院的核准；此外農業部也同步規畫開發計畫與環評委託作業，預計5月底前完成招標程序，爭取2028年動工、2031年啟動招商與正式營運，園區不只是地方建設，更是國家農業轉型的關鍵基地。