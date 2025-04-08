影／搶救嘉市鬧區近百年興中市場 文化局會勘居民哽咽訴求

嘉市文化路夜市商圈近百年傳統興中市場廢棄，地主嘉義博愛仁愛之家（以下簡稱博愛之家）與承租戶產權爭議纏訟多年，2022年法院判博愛之家勝訴定讞，要求25戶承租戶拆遷還地，部分承租戶拒絕，博愛之家元月向嘉義地院聲請強制執行，6戶承租戶自救，向市府文化局申請登錄市場為歷史建築，並向民代陳情，盼永久保留家園。

昨天下午文化局秘書陳嘉麗、文資科長林朝基、與3位文資審查委員，到興中市場會勘，6位承租戶、協助承租戶的文史工作者路款豪等多人，以及立委張啓楷代表許正憲、議員王浩助理等多人到場，文資委員進入承租戶住處勘查紀錄，聽取承租戶意見。

陳姓承租戶指出，興中市場經營如同現在BOT模式，家族日治時期住市場附近，70多年前當時市公所推動整合周圍土地成立興中攤販市場，因攤位搭建竹棚年久失修傾頹，採共善模式，由博愛之家提供土地，住戶出資建屋，合法申領建照、使用執照，每年繳稅租金，最後被博愛之家騙要趕走。

陳姓承租戶說，其他住戶陸續以80萬元至150萬元不等出售建物，家族剩行動不便高齡87歲母親居住，要終老於此串聯其餘5戶，申請登錄歷史建築，盼各界重視，保留見證商圈變遷文物歷史。有承租戶形容弱勢他們抗爭是「小蝦米對抗大鯨魚」。

「興中市場見證台灣社會組織變遷史」，路款豪說，日治時期嘉義政要期待打造舊城西門外土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸處）。戰後初期，這個地方改名興中市場，設戲院，延續二通中正路興盛消費娛樂。若老市場、老戲院拆除，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈、林聰明沙鍋魚頭店、重新規畫加上修繕後歷史建築文化郵局，提升觀光創造繁榮發展。

居民回憶，市場興建初期就捲入「市長蘇玉衡弊案」，導致市長下台、縣長停職。工程部分坎坎坷坷，改建會長黃崑山，身兼市民代表、又兼興中戲院等多家娛樂場所的老闆，過程中出了很多協調的力量。由此可以感受，興建過程風風火火，反映光復後吏治不佳、「庶民」自力自治難題張力。

1963年後，市場樣貌底定，10年後曾遭火災，約3分之1木造建築改為RC構造，但整體面積未變。建築沉靜無聲，社會事卻暗潮湧動。2016年起，博愛仁愛之家對居民提訴訟，因早年「一言為定」的合約不清，居民敗訴，必須離開自己出資興建的家園。

路款豪指出，1936年居民、官府與慈善機構在市場有緊密關係。居民翻出租金收據、陳情信件及捐米憑證等，見證早年攤販生活艱難，仍配合政策資助弱勢，反映相互倚賴、共生。什麼時候開始，這樣俎豆同榮、合作共善社會理想，變成土地所有權至上，壓倒使用權、無視居住權土地制度？