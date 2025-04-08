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嘉義大千山水社區前九重葛花牆秘境人氣消散 原因曝
每年春天，嘉義縣番路鄉仁義潭風景區「大千山水」社區大門前，道路兩排50多棵九重葛，如飛瀑般滿開炸裂，美景網路傳開，成為賞花秘境，吸引大批遊客，今年不見遊客及花牆，而是稀疏的九重葛，讓人錯愕不解，李姓社區住戶說，管委會請圍藝工人剪短九重葛，不做造型，失去九重葛飛瀑美景。
當地九重葛之所以能夠開滿開艷麗，林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，九重葛原產於熱帶美洲，是大型藤蔓，適合全日照天候，從去年9月至2月間有充足日照，開花前降雨，加上社區管理得當，花兒才能開好開滿，今年冬長花期晚，因人為修剪，九重葛花牆人氣消散，恢復景觀須長時間。
以往大千山水社區外九重葛盛開，染上繽紛紅色、純白及粉紅色，整排九重葛花牆比人高，沒有阻隔，有如飛瀑，又像垂柳，適合當拍照背景，漸層的花海在陽光照射下吸睛，每天清晨黃昏吸引遊客、攝影玩家取景拍照。如今不見遊客及花牆，而是稀疏的九重葛，賞花景點人氣消散。
大千山水社區李姓居民說，九重葛是社區管理委員會10多年前栽植，雇工定期養護管理修剪，九重葛枝條長尖刺，不易修剪照顧，每年盛開吸引婚紗公司帶新人拍照，經網紅介紹成為賞花熱點，假日請警方維持交通，管委會請圍藝工人剪短九重葛，不做造型，失去九重葛飛瀑美景。
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