嘉市剖香腳 提報邱錦雲登錄文化保存者

嘉義市雲霄社區的「剖香腳」技藝具有百年歷史，社區每年辦展演，傳承製香的精湛工藝，因疫情停辦2年，昨於市立博物館重新舉辦；市府指出，已提報剖香腳技藝傳人邱錦雲登錄無形文化資產保存技術及保存者。

剖香腳的製作過程繁複且完全手工，包括鋸竹、去竹節、剖青、切片、切絲等步驟，每1根香腳都凝聚著製作者的心血；有超過60年經驗、唯一傳承人邱錦雲昨示範，展示如何從1根竹筒剖出上千支細長香腳，並捆成美麗的香腳花束，隨後，製香師傅蔡增成也展示製香過程，利用各種的中藥材料混合而製成香粉，手工沾裹香腳，多次反覆進行，將每支香腳均勻塗抹，完成後的香枝散發香氣。

邱錦雲被提報為剖香腳技藝的無形文化資產保存者，文化局昨邀請審查委員到場訪查，保存這項珍貴技術。

嘉義市雲霄社區「剖香腳」技藝具有百年歷史，昨於市立博物館辦展演活動，技藝傳人邱錦雲獲提報無形文化資產保存技術及保存者。記者李宗祐／攝影

市長黃敏惠說，剖香腳不僅是嘉市的文化象徵，更是對歷史與傳統的致敬，今年適逢諸羅建城321周年，透過這項活動，希望能加深年輕世代對傳統技藝的了解與珍惜；文化局長謝育哲表示，儘管機械化逐漸取代手工製作，但手工藝的價值依然無可取代。

雲霄社區舊稱「雲霄厝」，清朝時期為古諸羅建城時進出北城門和東城門通道，加上鄰近香火鼎盛的地藏庵，當地居民幾乎以剖香腳為業，是當時南台灣最大的香腳產地；內安雲霄社區發展協會王廣禮於擔任林森里里長發起公開展演，2021年起移師市立博物館戶外圓形廣場，傳承技藝。