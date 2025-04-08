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台南成功國小校舍 蓋7年未完工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南中西區成功國小校舍重建原定前年完工，延宕許久，市府希望成功館能在5月底點交，讓校方辦畢業典禮。記者鄭惠仁／攝影
台南中西區成功國小校舍重建原定前年完工，延宕許久，市府希望成功館能在5月底點交，讓校方辦畢業典禮。記者鄭惠仁／攝影

再1個多月又到畢業季，台南中西區緊鄰赤崁樓的成功國小校舍重建工程，蓋了7年還沒完工，在國內少見。去年畢業生從小一到小六從未在原校教室上過課，校方原計畫今年畢典若能回到學校舉辦，將邀去年畢業生回來參加，但仍還沒完工，存在變數。

副市長葉澤山說，校內成功館整修已完成99%進度，剩無障礙設施、裝修執照申請，上周有邀建築師、相關廠商、學校、家長開會，希望5月前點交成功館，以便在6月辦畢典，另，東棟校舍可望在本月完成點交，以利學校進場裝修，於新學年讓學童入校上課。

市府2018年展開赤崁文化園區改造工程，經費14億元，使用分區包含古蹟保存區、學校用地，但一施工就挖掘到歷史遺構，使工程進度延後，加上遇到疫情，以及缺工和經費考量等影響，中途又變更設計，也換建築師，使進度延後，原本成功國小校舍重建2023年就要完工，一拖再拖，地方頻有聲音、也影響到招生。

成功國小施工期間暫借文賢國中上課，去年學校希望能回原校辦畢業典禮，因安全考量未能如願，過了1年依然還未完工，目前僅北棟完成點交、東棟還沒點交，成功館也尚未整修完畢；校方規畫，如果能順利辦畢典，將邀請去年畢業生回來補辦畢典。

應屆畢業生的黃姓家長說，自己兒子去年畢業、女兒今年要畢業，兩名孩子都從未在原校上過課，確實會留下遺憾，「很希望畢業典禮在學校辦！」

議員沈震東則認為，歷經多次設計變更，許多市民擔憂身為古蹟的赤崁樓和現代風格成功國小風格差異過大，建議文化局在後續工程重視地景融合，讓該區域有煥然一新且不失文化內涵，彰顯出台南文化的高度。

建築師 成功 畢業典禮

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