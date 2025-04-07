快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

台南仁愛之家土地租金調漲 立委陳亭妃籲提配套助弱勢

中央社／ 台南7日電
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照

民進黨立委陳亭妃接獲民眾陳情，位於北區的仁愛之家土地租金今年大幅上漲，弱勢戶難以承受，仁愛之家指出，因出租土地被國稅局視為營利課稅，慢慢攤提由承租戶負擔。

陳亭妃與台南市議員陳怡珍今天在北區大光里活動中心召開座談會，邀請仁愛之家執行長許可戰與承租戶溝通，同時邀請台南市政府法制處、地政局、北區公所等相關單位代表列席，研議解決方案。

陳亭妃致詞表示，仁愛之家前身為「台南市救濟院」，多數土地取得都是由善心人士提供，希望協助照顧弱勢，所以救濟院設立宗旨是濟貧扶弱、回饋社會，而長年承租的原始住戶或是繼承者，大多符合弱勢條件，經濟與生活狀況並無顯著改變。

陳亭妃指出，仁愛之家理應提出合理照顧方案，除低收入與中低收入戶等法定資格外，也應納入「社會邊緣戶」等未受制度完整保障族群，並依實際使用情形，個案評估租金優惠措施，例如未營業空置店面不應比照營業用途課徵租金，位處狹小巷弄租戶，租金也不宜與主要幹道相同。

她強調，未來租約中應明確揭示租金計算方式、金額及適用折數，確保公平、避免爭議，才是長遠之計。

許可戰表示，仁愛之家出租土地被國稅局視為營利行為，除地價稅還加徵營業稅，過去3年仁愛之家將營業稅自行吸收，基於使用者付費原則，慢慢攤提租金，並非突然大幅調升，租金也會依不同區域公告地價，並視承租戶情況，依公平公開原則確定標準。

台南 陳亭妃

延伸閱讀

立委陳亭妃告徐巧芯故意傷害 檢察官傳陳培瑜作證

批謠言變政治攻擊工具 陳亭妃：願遵從賴清德呼籲的團結

林俊憲團隊小西里長發文質疑活動經費 陳亭妃求償200萬敗訴

【重磅快評】「今日高雄、明日台南」陳亭妃恐懼成真？

相關新聞

台南仁愛之家土地租金調漲 立委陳亭妃籲提配套助弱勢

民進黨立委陳亭妃接獲民眾陳情，位於北區的仁愛之家土地租金今年大幅上漲，弱勢戶難以承受，仁愛之家指出，因出租土地被國稅局視...

台南鳳梨插旗新加坡連鎖超市 黃偉哲赴宣傳台南甜

拓展多元外銷市場！台南市長黃偉哲今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展行銷台南鳳梨，同時宣布台...

黃偉哲行銷「台南甜」 宣布金鑽鳳梨新加坡連鎖超市上架

2025新加坡國際食品展明天起至11日在新加坡博覽中心舉行，台南市長黃偉哲今天先到新加坡行銷台南鳳梨，並宣布台南金鑽鳳梨...

雲林心生活協會讓舊衣變時尚 巧思裁縫送外賓深受喜愛

雲林心生活發展協會公益升級，號召中高齡婦人收集二手衣，運用裁縫巧手，加工改造成各類衣、飾、帽袋、圍巾生活手作紡品，精緻又...

兒童清明連假台南湧百萬人次遊客 商圈人潮最多

兒童清明連假期間，台南各大觀光景點湧入不少遊客，根據台南市政府統計，4天連假總計逾百萬人次旅客湧入台南，相較去年同期略增...

臺南永康、仁德2社宅 4/16申請截止

臺南市政府都市發展局6日指出，臺南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅，總計178戶社宅，自3月17日起至4月16日止開辦受理申請。 臺南市長黃偉哲表示，有感民眾對臺南市社宅殷切盼望，南市府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。