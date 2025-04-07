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台南鳳梨插旗新加坡連鎖超市 黃偉哲赴宣傳台南甜

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展上，行銷台南鳳梨，同時也宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（中）今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展上，行銷台南鳳梨，同時也宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。圖／南市府提供

拓展多元外銷市場！台南市長黃偉哲今率領市府團隊前往新加坡，將在8日登場的2025新加坡國際食品展行銷台南鳳梨，同時宣布台南鳳梨成功上架新加坡大型連鎖超市。

黃偉哲指出，台南金鑽鳳梨預計4月中下旬將在新加坡大型連鎖超市10多家門市上架，屆時也會舉辦多場試吃活動，此次更端出鳳梨相關食品，像是鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點等，在造型、口感或甜度上，相信讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」。

黃偉哲也強調，上架新加坡的台南金鑽鳳梨均擁有優質產銷履歷，採安全種植與產地直送，要讓新加坡消費者吃到最鮮的台南鳳梨。

南市農業局長李芳林提到，相較於新加坡常見MD2品種鳳梨，台南金鑽鳳梨質地細緻、纖維感少、甜美多汁，連鳳梨芯都柔軟好吃，4月中下旬推出後，台南芒果鳳梨也將接棒上市，期望透過與連鎖超市合作，提升台南農產品在新加坡的能見度與銷售量，為農民創造更多收益。

駐新加坡代表處公使吳文齡則說，新加坡稱鳳梨為「旺來」，而台南鳳梨就是台灣土地給大家的祝福，能成功行銷到新加坡市場，感到非常榮幸。新加坡連鎖超市總監提到，新加坡人時常到台灣旅遊，也很喜歡台灣水果，相信當地消費者一定會喜歡。

台南市政府此次前往新加玻端出鳳梨相關食品，像是鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點等，希望在造型、口感或甜度上爭取當地消費者青睞。圖／南市府提供
台南市政府此次前往新加玻端出鳳梨相關食品，像是鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點等，希望在造型、口感或甜度上爭取當地消費者青睞。圖／南市府提供

新加坡 鳳梨

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