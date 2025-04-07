白蟻侵蝕、樓梯搖搖欲墜 照顧臥病家人10年盼到修繕

天主教中華聖母基金會「居家修繕計畫」協助弱勢修繕住家，近來有戶個案10年來照顧臥病家人，經濟弱勢下老屋比玻璃還脆弱，在基金會運用大眾愛心捐款，進行期2周修繕，讓案主開心地說，終於可以安心睡覺。

基金會針對需要修繕的服務個案發現，近8成是經濟弱勢，超過6成是身心障礙中重度，近來有戶個案「阿鳳姨」一家三口老房子「比玻璃還脆弱！」，住家環境老舊，屋頂破損、電線膠條損壞等，經濟除了負擔日常開銷，無力再支付龐大的修繕費用，居住充滿隱憂。

62歲「阿鳳姨」說，「這個天花板都已經凹陷，很害怕哪天垮下來，弟弟就被壓死了…」。臥床弟弟的正上方，是二樓的地板，因樑柱結構被白蟻侵蝕，已呈現「凹型」，天花板下陷明顯，隨時會坍垮。通往二樓的木造樓梯，已經無法支撐重量，她勉強用廢棄的奶粉罐、鐵罐塞在樓梯木板下，增加支撐力，但走起來仍搖搖欲墜，住得膽戰心驚。

從她弟弟中風臥床基金會開始服務，陪伴至今已近10年，社工定期家訪服務，提供生活物資和電動病床，近期發現屋內許多木造樑柱已被白蟻蛀蝕空洞，一碰就碎。擔心臥床的母親、弟弟居住安全，基金會社工緊急聯繫水電、工程師傅評估屋樑結構。母親和弟弟皆臥床，24小時照顧全仰賴「阿鳳姨」，已經將近十年，無法長時間外出工作，全家僅靠每月的身障生活補助維生。

基金會運用大眾愛心捐款修繕，連續2周不間斷的工程，先穩定屋樑結構、樓梯，天花板輕鋼架裝設、更換電燈及馬桶，屋內更換燈管後，原本昏暗的空間變得明亮，樓梯和地板踩踏也非常穩固。