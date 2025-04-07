兒童清明連假台南湧百萬人次遊客 商圈人潮最多

兒童清明連假期間，台南各大觀光景點湧入不少遊客，根據台南市政府統計，4天連假總計逾百萬人次旅客湧入台南，相較去年同期略增，其中，以各商圈人潮最多，台南市長黃偉哲也說，19日起即將迎來全中運在台南，也歡迎各地熱血年輕運動小將到台南看賽事、吃美食。

觀旅局表示，連假期間台南天氣晴朗宜人，許多返鄉民眾也把握機會春遊，以國華海安商圈、南紡購物商圈、小西門商圈、孔廟文化園區及赤崁園區等人潮最踴躍，約吸引52萬人次到訪；安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等，則計有逾21萬人次遊客。

另外，台南濱海熱門景點北門、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島、黃金海岸等觀光勝地逾11萬人次到訪；親子戶外遊憩及博物館景點在兒童節加持下，吸引逾16萬人次旅客走訪參觀。

觀旅局表示，感謝所有遊客來訪，今年清明連假遊客數創逾百萬佳績，台南也將持續以在地特色推出一系列精彩活動，像是「2025螢光花泉季」 系列活動將持續至20日，2025虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃本周將在新化虎頭埤舉辦。