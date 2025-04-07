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歡度兒童節 身心障礙兒童共遊「幾米馬戲團樂園」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市水交社文化園區於3月28日至4月27日舉辦「幾米馬戲團樂園」，為了讓多元境遇的孩子們可以體驗精采的馬戲團活動，豐富生命視野，臺南市長黃偉哲於6日邀請25組身心障礙兒童與他們的家人一同入園參觀，孩子們開心地穿梭在園區內，度過愉快的一天，與家人共創的珍貴回憶，將成為他們未來面對挑戰的勇敢力量。

黃偉哲市長表示，有機會嘗試及參與各種活動、觀賞各種表演，都是在為多元境遇的孩子注入新的刺激，生命經歷越豐富，越有助孩子找到自己的優勢，因此市府團隊積極辦理各類活動，包含身心障礙兒童暑期營隊、身心障礙兒少代表培力方案等，都是希望讓每一位身心障礙兒童經歷豐富的童年。此次藉由文化局與社會局共同合作，讓身心障礙兒童也能無障礙融入觀賞藝文表演，並增加親子互動，累積未來面對各種可能的力量。

社會局表示，本次活動有25組親子參加，包含身心障礙兒童與他們的家人，也有身心障礙父母帶著孩子一同來遊戲，孩子們在這片充滿想像與冒險的樂園裡，度過了一段洋溢歡笑與驚喜的美好時光。

臺南市政府社會局局長郭乃文指出，每個孩子都有無限的潛能，希望透過這樣的體驗，讓孩子們不僅感受到快樂與陪伴，也學會欣賞自己的獨特價值，讓成長的每一步都充滿正向能量。未來社會局仍將持續響應《身心障礙者權利公約》中多元參與及機會均等的精神，支持身心障礙者透過生命經驗的分享、參與各類體育與藝文活動，增強社會情緒韌性。

聚傳媒

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