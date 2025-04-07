臺南永康、仁德2社宅 4/16申請截止

臺南市水交社文化園區於3月28日至4月27日舉辦「幾米馬戲團樂園」，為了讓多元境遇的孩子們可以體驗精采的馬戲團活動，豐富生命視野，臺南市長黃偉哲於6日邀請25組身心障礙兒童與他們的家人一同入園參觀，孩

2025-04-07 16:22