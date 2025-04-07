臺南永康、仁德2社宅 4/16申請截止
臺南市政府都市發展局6日指出，臺南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅，總計178戶社宅，自3月17日起至4月16日止開辦受理申請。
臺南市長黃偉哲表示，有感民眾對臺南市社宅殷切盼望，南市府加快推動腳步，首批社會住宅永康區「宜居成功」與仁德區「宜居仁愛」自114年3月17日開放受理申請，樂見社會住宅將成為定居臺南的新選擇。
都市發展局林榮川局長表示，截至4月1日「宜居成功」社宅有1,463件完成送件、「宜居仁愛」社宅有779件完成送件，南市府同步辦理審查作業並陸續通知民眾補件，請申請人留意相關通知，全案招租預計至114年4月16日止，有意願申請的民眾趕緊把握機會。
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