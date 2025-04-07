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台南安定新吉里豪雨就淹水 市府再投1億7300萬改善排水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供
台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供

台南安定區新吉里颱風豪雨就積淹水，市長黃偉哲要求水利局積極改善。水利局今天表示，已完成多處側溝，提升社區排水效能，去年底再獲水利署補助1億7300萬元，上月完成規畫設計作業，將儘速完成發包進場施工，讓安定當地居民遠離淹水之苦。

工程預計於新吉聚落北側新建截流945公尺箱涵，寬度4m高度2m，及直徑2公尺管涵32公尺，將國八北側海寮里聚落逕流直接排入曾文溪排，不再流經新吉里，降低聚落排水負擔。

水利局稱，黃偉哲向水利署第六河川分署爭取補助1400萬元，加上市府自籌600萬元投入2千萬辦理「新吉里活動中心周邊排水應急改善」，包括新設箱涵、側溝改建共約400公尺，主要改建新吉活動中心前聚落道路既有側溝，並將水流導排至台19線既有箱涵，提高通水能力，降低淹水潛勢。去年凱米颱風期間確實發揮成效，積淹水已大幅降低。

水利局說，去年籌編經費1千萬元辦理「安定區新吉里台19線側溝過路段改善工程」，已有效改善台19線下游通水瓶頸，可望大幅減少新吉里聚落淹水面積約6公頃，保護人口數約為1500人。

黃偉哲表示，治水工程必須一棒接一棒持續改善，做得更好，就能讓市民過得更好，水利局藥努力保障民眾生命財產免受到淹水威脅。

台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供
台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供
台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供
台南安定新吉里豪雨就淹水，市府再投1億7300萬排水改善。圖／台南市政府提供

水利局 淹水 黃偉哲

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