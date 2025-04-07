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影／台南左鎮白堊節推廣獨家「三薯公」四季遊今起預約

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影

台南左鎮農會今天宣布這個周末12日舉辦「白堊節山薯蕉合農業產業文化暨芭樂&破布子食農教育體驗活動」，有多種農特產展售還有一日遊等優惠促銷活動，今年特別推廣左鎮特色農產「阿嬤時代的三薯公」。

今天宣傳會展示了用「三薯公」製作的白黃紫色在地特色甜湯。「「三薯公」指的是紫色山藥、白色粉薯、黃色樹薯這三種天然食材。也規畫了春夏秋冬各種不同行程一日遊，開放民眾預約。

左鎮區長余基吉說，樹薯以前是拿來餵豬的，山藥在地名叫叫芋薯，很多人誤會山藥是日本過來的，其實是台南在地左鎮到龍崎都有。希望這個活動讓大家知道白堊土能長出這麼多好吃的東西。

左鎮有特殊的白堊土地形，還有山藥、葛鬱金、黃金薯、芭蕉、芭樂&破布子等農產品，吸引國內外遊客賞景嘗鮮，是台灣農業觀光熱點。

農會總幹事張益瑞表示，今年的白堊節準備了精彩豐富的活動，讓大家「不只吃好喝好，還能深入了解左鎮的農業文化，甚至親自動手作自己最愛的美食」。

這次活動的特色有農特產大展銷：展出左鎮白堊特色農產品「山薯蕉合」包括山藥、葛鬱金、黃金薯、芭蕉、芭樂&破布子等在地農特產品，將在左鎮驛站旁光榮休閒農業園區廣場亮相。還有各式認證農產品。

「食農教育大體驗」不只試吃，還要動手學做如何把白堊土培育的農作物變成一道道美食。學做三薯水果湯圓，還能體驗與品嚐破布子料理等，搭配當地特色的食農知識。

農會也規畫了「穿越時光，發現左鎮的文化魅力」活動，讓遊客感受平埔族與外來漢人文化交融，走進百年老教會，或聆聽藏傳佛教心靈故事。專業導遊帶領從化石出土區到歷史遺跡、感受台灣的獨特歷史。還有探索「草山月世界」深山、斷崖、曲流、半面山，獨特的景色走進這片神奇的自然保護區，感受大自然的神奇

台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
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台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
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台南左鎮白堊節推出獨家「三薯公」四季遊，今起開放預約。記者周宗禎／攝影
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農會 食農教育 黃金

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