嘉市雲霄厝百年剖香腳再現 技藝傳人邱錦雲報文化保存者

嘉義市雲霄社區的「剖香腳」技藝是一項具有百年歷史的傳統文化，展現了手工製香的精湛工藝。展演停辦２年後今年重新舉辦「剖香腳」，不僅吸引了市民的參與，也讓更多年輕一代認識並珍惜這項即將消失的技藝。技藝傳人邱錦雲也被申請提報為「剖香腳」傳統技藝的無形文化資產保存技術及保存者。

「剖香腳」的製作過程繁複且完全手工，包括鋸竹、去竹節、剖青、切片、切絲等步驟，每一根香腳都凝聚著製作者的心血與對傳統文化的敬意。今年活動中，由唯一傳承人邱錦雲老師親自示範，展示如何從一根竹筒剖出上千支細長香腳，並捆成美麗的香腳花束。此外，製香師傅蔡增成也展示了利用中藥材料製作香粉及手工裹香的過程。

市長黃敏惠表示，「剖香腳」不僅是嘉義市的文化象徵，更是對歷史與傳統的致敬。今年適逢諸羅建城321周年，透過這項活動，希望能加深年輕世代對傳統技藝的了解與珍惜。

文化局局長謝育哲表示，雲霄社區的剖香腳技藝是嘉義深厚文化的重要代表之一。儘管機械化逐漸取代手工製作，但手工藝的價值依然無可取代。