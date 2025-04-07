雲林麥寮養殖區疑遭倒汙泥 魚塭水變色、每天有魚死 盼查明

雲林縣麥寮鄉許厝養殖區的台灣鯛近期持續死亡，有業者目擊疑常有油罐車到區內空地傾倒大量油漬汙水，憂汙水滲透汙染，經反映，環保局曾前往了解但無下文；業者憂心忡忡說，魚死量不大，擔心是否有重金屬汙染？期能還給安全的養殖環境。

被指控的這輛油罐車被當地業者拍到掛有麥寮鄉公所布條，但鄉公所指出，今年並未發包清淤工程，是何單位的工程將再查明；雲林環保局長張喬維說，派員前往了解時沒查獲行為人，將會同鄉公所請這家工程公司出面說明再進一步處理，若汙染屬實，將依法開罰。

麥寮鄉靠近六輕的許厝養殖區，最近白天、夜間都出現疑似油罐車傾倒不明油水和汙泥。

養殖業者林白澄指出，區內養台灣鯛和烏鰡魚為多，上月間緊鄰魚塭的1塊空地被挖了長約10公尺、寬約3公尺，深約1層樓大的大洞，被倒入汙泥水，如今深洞已積泥約半層樓之多。

林白澄說，台灣鯛生命力強，多年養殖幾乎不曾死亡，但近來水質經常變色，時而變藍時而變黃，且各魚塭幾乎天天有10多尾魚死亡，數量雖不多但每天都有魚死，他們懷疑汙水滲透汙染區內排水與地下水。

業者王志宏也說，他上月間挖了約8分地新池並購入4萬尾魚苗準備放養，沒想到抽進新池的水竟全都呈現汙黃，使放養被迫停止；上月15日向環保局投訴，有派員來看但也沒採樣。

幾位業者說，近期天氣算穩定，沒想到常有零星魚群死亡，這是過去不曾有的現象，他們不想求償，因台灣鯛多數出口，均須經查驗，基於維護食安，希望環保單位早日查明。