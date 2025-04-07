聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／亞太棒球村全啟用 何時迎來中職季賽？

聯合報／ 本報記者林伯驊
擁有7座球場的亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）年初全數竣工。圖／台南市政府提供
擁有7座球場的亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）年初全數竣工。圖／台南市政府提供

擁有7座球場的亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）年初全數竣工，成台南打造棒球重鎮一大基礎，卻還未如預期由職棒球團進駐認養；中職球季本月已登場，針對是否安排賽事，中職會長蔡其昌曾說「視市府進度而定」，球迷的期待何時成真？

韓職NC恐龍隊日前率先在亞太棒球村主球場春訓，給予硬體高評價，雖專業球迷認為觀眾席動線不順、周邊交通不便待精進，擁有2萬5千個座位是國內棒球場最多，採用最新穎LED全彩顯示幕等嶄新硬體，都備受期待未來有精采職業比賽。

除了台北大巨蛋，各專業棒球場都有職棒球隊認養維護，並經營成主場，不僅球員熟悉場地特性能有更好表現，球迷也有認同歸屬感，形成主場優勢，增添比賽可看性，只是亞太棒球村去年即招標落空，迄今沒有下文，傳出恐怕市府與中職球團之間存有歧見。

據了解，統一獅主場目前位於台南市區的市立棒球場，亞太棒球村所在安南區位置，大眾運輸尚未成熟，營運上最難取得共識的，恐怕為市府原擬全部7個球場都一併委外，且有相當抽成比例，使有意經營者認為成本負擔不小。

在台南長年深耕的統一獅也是中職元老球隊，累計10次職棒總冠軍，近期12強奪冠中華隊的隊長陳傑憲、外野手林安可、內野手潘傑楷等5人來自此隊，只是主場南市立棒球場日治時期建造、1995年擴建，被球迷戲稱「古蹟球場」，也難怪外界合理認為將承接亞太棒球村、並把主場遷過去，再創新高峰。

不過，統一獅甚至沒有參與棒球村投標，迄今市府對於未來要委外抑或乾脆「自營」，依舊沒有具體答案，更遑論本季中職賽事能否前進開打。南市府屢屢提及棒球村，不忘強調賴清德總統當市長的任內政績，又有領先各棒球場硬體優勢，可別打爛了一手好牌。

台南 棒球場 認養

延伸閱讀

中職／詹子賢致勝安、伍立辰首救援 兄弟3連戰橫掃獅隊

中職／引退後重返投手丘 呂偉晟；火苗好像又點起來

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

中職／盼外界收起負評 林岳平對林佳緯有期待

相關新聞

星期評論／亞太棒球村全啟用 何時迎來中職季賽？

擁有7座球場的亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）年初全數竣工，成台南打造棒球重鎮一大基礎，卻還未如預期由職棒球團進駐認養；中...

雲林麥寮養殖區疑遭倒汙泥 魚塭水變色、每天有魚死 盼查明

雲林縣麥寮鄉許厝養殖區的台灣鯛近期持續死亡，有業者目擊疑常有油罐車到區內空地傾倒大量油漬汙水，憂汙水滲透汙染，經反映，環...

舊娃娃加工縫製轉送學童 雲林爺奶扎傷手指甘之如飴

雲林虎尾鎮穎川社區長照巷弄站，崇德國中學生家政課所做的娃娃「添新衣」，長輩合作將廢布料再利用，細心縫製成小娃娃的衣裳，經...

麥寮魚塭區遭倒汙泥致魚死 業者憂重金屬汙染盼查明

雲林縣麥寮鄉許厝養殖區最近出現油罐車經常到區內空地傾倒大量油漬汙水，造成鄰近養殖台灣鯛持續死亡，業者懷疑汙水滲透汙染，經...

台南178戶社宅有2242件申請 抽中率可能低於7%

台南永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅已完工，共有178戶，都發局正受理符合資格的民眾申請，預計4月16日截止，...

白天大冠鷲夜晚貓頭鷹 嘉縣民宿推體驗一日蜂農

位於嘉義縣竹崎鄉義仁村聚落茗謝光臨民宿，保留自然景觀生態，白天有大冠鷲、晚上領角鴞（貓頭鷹），還有螢火蟲點綴其間，去年成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。