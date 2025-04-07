星期評論／亞太棒球村全啟用 何時迎來中職季賽？

擁有7座球場的亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）年初全數竣工，成台南打造棒球重鎮一大基礎，卻還未如預期由職棒球團進駐認養；中職球季本月已登場，針對是否安排賽事，中職會長蔡其昌曾說「視市府進度而定」，球迷的期待何時成真？

韓職NC恐龍隊日前率先在亞太棒球村主球場春訓，給予硬體高評價，雖專業球迷認為觀眾席動線不順、周邊交通不便待精進，擁有2萬5千個座位是國內棒球場最多，採用最新穎LED全彩顯示幕等嶄新硬體，都備受期待未來有精采職業比賽。

除了台北大巨蛋，各專業棒球場都有職棒球隊認養維護，並經營成主場，不僅球員熟悉場地特性能有更好表現，球迷也有認同歸屬感，形成主場優勢，增添比賽可看性，只是亞太棒球村去年即招標落空，迄今沒有下文，傳出恐怕市府與中職球團之間存有歧見。

據了解，統一獅主場目前位於台南市區的市立棒球場，亞太棒球村所在安南區位置，大眾運輸尚未成熟，營運上最難取得共識的，恐怕為市府原擬全部7個球場都一併委外，且有相當抽成比例，使有意經營者認為成本負擔不小。

在台南長年深耕的統一獅也是中職元老球隊，累計10次職棒總冠軍，近期12強奪冠中華隊的隊長陳傑憲、外野手林安可、內野手潘傑楷等5人來自此隊，只是主場南市立棒球場日治時期建造、1995年擴建，被球迷戲稱「古蹟球場」，也難怪外界合理認為將承接亞太棒球村、並把主場遷過去，再創新高峰。

不過，統一獅甚至沒有參與棒球村投標，迄今市府對於未來要委外抑或乾脆「自營」，依舊沒有具體答案，更遑論本季中職賽事能否前進開打。南市府屢屢提及棒球村，不忘強調賴清德總統當市長的任內政績，又有領先各棒球場硬體優勢，可別打爛了一手好牌。