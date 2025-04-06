嘉義水上鄉千人同樂趣 親子互動社區凝聚力

嘉義縣水上鄉公所今年首度表揚模範生移到戶外並結合社區同樂活動，今天下午溪東公園吸引上千名鄉親熱情參與，促進親子互動與社區凝聚力。縣長翁章梁玩紙飛機、轉陀螺、製糖盒等童玩與大家互動；翁章梁表示，小小的公園擠進這麼多人，顯見鄉長林緗亭的用心，這活動讓水上鄉愈來愈有活力。

縣長翁章梁表示，現場除表揚模範生外，還有許多地方特色、AI生成、玉米迷宮等活動，在小小的公園擠進這麼多人，顯見鄉長林緗亭的用心，也看得出來親子都玩得很愉快，今天下午可以說是水上鄉民的小確幸，這活動讓水上鄉愈來愈有活力。

水上鄉長林緗亭表示，首次將表揚活動移到戶外舉辦，希望透過水上同樂趣闖關遊戲，讓親子與在地社區活動有更緊密聯絡並了解水上鄉在地特色。現場發送1千份福袋及集點闖關，不到20分鐘即被索取一空，可見得活動很受歡迎。

她說，教育不止在學校、書本上學習也可以移師到田野、公園，透過這樣的活動，讓孩子們有滿滿的收穫，收穫不止是獎狀、禮物，而是一個可以和爸爸媽媽一齊同遊的快樂回憶。