快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

嘉義水上鄉千人同樂趣 親子互動社區凝聚力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉公所於溪東公園舉辦「模範學生表揚暨玉米迷宮闖關活動」，吸引上千名鄉親熱情參。記者李宗祐／攝影
嘉義縣水上鄉公所於溪東公園舉辦「模範學生表揚暨玉米迷宮闖關活動」，吸引上千名鄉親熱情參。記者李宗祐／攝影

嘉義縣水上鄉公所今年首度表揚模範生移到戶外並結合社區同樂活動，今天下午溪東公園吸引上千名鄉親熱情參與，促進親子互動與社區凝聚力。縣長翁章梁玩紙飛機、轉陀螺、製糖盒等童玩與大家互動；翁章梁表示，小小的公園擠進這麼多人，顯見鄉長林緗亭的用心，這活動讓水上鄉愈來愈有活力。

縣長翁章梁表示，現場除表揚模範生外，還有許多地方特色、AI生成、玉米迷宮等活動，在小小的公園擠進這麼多人，顯見鄉長林緗亭的用心，也看得出來親子都玩得很愉快，今天下午可以說是水上鄉民的小確幸，這活動讓水上鄉愈來愈有活力。

水上鄉長林緗亭表示，首次將表揚活動移到戶外舉辦，希望透過水上同樂趣闖關遊戲，讓親子與在地社區活動有更緊密聯絡並了解水上鄉在地特色。現場發送1千份福袋及集點闖關，不到20分鐘即被索取一空，可見得活動很受歡迎。

她說，教育不止在學校、書本上學習也可以移師到田野、公園，透過這樣的活動，讓孩子們有滿滿的收穫，收穫不止是獎狀、禮物，而是一個可以和爸爸媽媽一齊同遊的快樂回憶。

今天下午活動現場除了表揚儀式外，還安排多元有趣的活動供民眾參與；其中，玉米迷宮闖關活動成為亮點之一，參與者須挑戰迷宮中的多個關卡，如滑草遊戲、射紙飛機等，不僅充滿挑戰性，也增添了無數歡笑聲。完成闖關後，還能集章換取精美福袋。此外，現場設有手作體驗、彈跳床、同樂表演及特色市集，讓大人小孩都能找到屬於自己的樂趣。

嘉義縣長翁章梁（右三）、水上鄉長林緗亭（右二）等人丟擲紙飛機闖關遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）、水上鄉長林緗亭（右二）等人丟擲紙飛機闖關遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣水上鄉公所於溪東公園舉辦「模範學生表揚暨玉米迷宮闖關活動」，圖為玉米田闖關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣水上鄉公所於溪東公園舉辦「模範學生表揚暨玉米迷宮闖關活動」，圖為玉米田闖關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、水上鄉長林緗亭（右二）於會場體驗摳糖遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、水上鄉長林緗亭（右二）於會場體驗摳糖遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁於現場參與AI數位遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁於現場參與AI數位遊戲。記者李宗祐／攝影
嘉義縣水上鄉公所首度於戶外舉行模範學生表揚並結合地方社區同樂活動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣水上鄉公所首度於戶外舉行模範學生表揚並結合地方社區同樂活動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、水上鄉長林緗亭（左一）體驗手工製糖盒。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、水上鄉長林緗亭（左一）體驗手工製糖盒。記者李宗祐／攝影

林緗亭 親子 鄉長

延伸閱讀

嘉縣親子藝術節開幕 119場活動接力演出

嘉義親子藝術節開幕 119場演出增添美好回憶

提高觀光誘因 嘉縣輔導8家旅宿打造親子友善空間

嘉義縣消防局無人機隊成軍 展示百萬元消防搜救無人機

相關新聞

大甲媽祖終點必經的崙子大橋施工 可否通行雲林縣府這樣說

大甲媽祖今晚將進入雲林縣境，預計明天從元長鄉崙子村跨過北港溪進入目的地嘉縣議新港鄉，因每年必經之路，有「朝聖大橋」之稱的...

舊娃娃加工縫製轉送學童 雲林爺奶扎傷手指甘之如飴

雲林虎尾鎮穎川社區長照巷弄站，崇德國中學生家政課所做的娃娃「添新衣」，長輩合作將廢布料再利用，細心縫製成小娃娃的衣裳，經...

麥寮魚塭區遭倒汙泥致魚死 業者憂重金屬汙染盼查明

雲林縣麥寮鄉許厝養殖區最近出現油罐車經常到區內空地傾倒大量油漬汙水，造成鄰近養殖台灣鯛持續死亡，業者懷疑汙水滲透汙染，經...

台南178戶社宅有2242件申請 抽中率可能低於7%

台南永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅已完工，共有178戶，都發局正受理符合資格的民眾申請，預計4月16日截止，...

白天大冠鷲夜晚貓頭鷹 嘉縣民宿推體驗一日蜂農

位於嘉義縣竹崎鄉義仁村聚落茗謝光臨民宿，保留自然景觀生態，白天有大冠鷲、晚上領角鴞（貓頭鷹），還有螢火蟲點綴其間，去年成...

開嘉市集移師嘉義公園 130家蔬食激盪無肉料理

嘉義市政府青創市集品牌開嘉市集，將首次在嘉義公園舉行，呼應4月22日的世界地球日，邀請全台超過130家知名蔬食及餐飲品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。