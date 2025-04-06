邱莉莉辦感恩音樂會 挺林俊憲拚台南市長初選

台南市議長邱莉莉今天在北區「阿嬤妳看市集廊道」舉辦大開元區感恩音樂會，民進黨立委林俊憲受邀擔任嘉賓，17名議員及23名里長到場站台，展現爭取下屆台南市長黨內初選氣勢。

邱莉莉致詞表示，從政以來許多支持者力挺，因此特別舉辦感恩音樂會，向大家表達感謝之意，台南的未來需要大家一起打拚，今天不僅有許多理念相近議會同事相挺，更有里長與民眾熱情參與，所以要趁此機會向大家推薦優秀人才，希望大家支持林俊憲更上層樓擔任市長，帶領台南繼續前進。

林俊憲表示，台南是個適合生活的城市，不僅有悠久歷史文化底蘊、豐富優質農漁水產，更有全球頂尖半導體產業，讓台南呈現多元豐富面向。

他說，在總統賴清德大南方計畫推動下，台南發展值得期待，而他不僅有帶領台南大步前進的未來藍圖，更是最能團結黨內的人選，未來將與黨內有志一同的同志合作，一起為台南努力。

隨後林俊憲難得一展歌喉，與出席議員們合唱「世界第一等」，邱莉莉則與出席里長們合唱「快樂的出航」，現場氣氛熱絡。

林俊憲服務處提供資料指出，今天共有17名台南市議員、23名里長到場站台，現場湧入上千民眾，在林俊憲爭取台南市長初選前，展現出黨內與北區大團結氣勢。