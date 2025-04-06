舊娃娃加工縫製轉送學童 雲林爺奶扎傷手指甘之如飴

雲林虎尾鎮穎川社區長照巷弄站，崇德國中學生家政課所做的娃娃「添新衣」，長輩合作將廢布料再利用，細心縫製成小娃娃的衣裳，經「加工」的娃娃，多了老人家的愛，變得可愛漂亮，今天再送給虎尾國小「小虎寶貝班」學生。長輩說，只要孩子喜歡，就算針線刺破手指也甘之如飴。

穎川長照巷弄站由台灣悅讀人教育發展協會設立，每周1至5提供當地長者上廚藝、美工、運動等課程，減緩老化，目前有15人加入才藝班行列，規模不大，但長輩學得勤，天天不遲到。

協會理事長吳麗春表示，巷弄站才藝老師呂雅玲，平常在虎尾崇德國中上家政課，為讓老人家有機會學習裁縫手藝，把國中生家政作業所製作的布娃娃，發想再加工，將布娃娃改裝添新衣，利用布料剩料，精心設計各式各樣的「娃娃裝」。

吳麗春指出，15名長輩合作，巧思設計，有洋裝、有潮T、也有迷你裙套裝，老人家滿有設計靈感，再細心一針一線縫製，從不碰過針線女紅的老人家，不時刺破手指，也不輕言喊痛，還甘之如飴，今天將這批完工的再製娃娃，轉送給小學生作為兒童節禮物。

15名長輩花了約兩個月完成21個新衣娃娃，每個娃娃變得鮮麗亮眼，虎尾國小的小朋友，超開心地說「晚上我要抱著睡！」。

長輩廖家靜說，大家把小朋友當作自己「金孫」疼愛，每個娃娃都充滿爺爺奶奶的「針線情」，當看見孩子拿過娃娃禮物的笑容，手指上扎傷的傷口都不疼了。