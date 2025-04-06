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張麗善7日星馬行 率11廠商拚農產品外銷東南亞

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣長張麗善上月初率團前往日本參加東京食品展，明天再率團參加新加坡國際食品展，帶領雲林11家業者拚外銷，藉此拓展東南亞市場。

張麗善7日率隊到新加坡，展開5天參訪行程，此行除了參加新加坡國際食品展外，還與新加坡昇菘超市簽MOU（合作備忘錄）、參訪馬來西亞NSK超市，並拜訪馬來西亞台商。

張麗善今天告訴中央社記者，雲林縣為農業大縣，縣府近年來推動雲林良品，行銷至國際，今年東京食品展上獲得許多國外買家好評，1週內接到各參展廠商回報預估接單約新台幣1億元，因此延續東京食品展經驗與績效，再組團到新加坡國際食品展。

張麗善指出，由於兩岸間關係緊張，間接影響到農產品出口，所以尋求其他管道，而日本及新加坡飲食習慣與台灣人大致相同，目前日本、新加坡、韓國等國家為主要市場。

根據雲林縣農業處統計，112年出口至新加坡的蔬果超過200公噸，也曾與新加坡的NTUC FairPrice超市合作辦理台灣蔬菜節雲林良品週。

此次參展的11家廠商的商品包括咖啡、截切番茄、滴雞精等，期盼創佳績。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，日本東京食品展為接軌亞洲的世界食品窗口，而新加坡國際食品展則是前往東協10國路徑，且新加坡本身沒有農業，須靠國外進口，台灣近年來冷鏈技術發達、防疫門檻嚴謹，將藉由今年參展打開東南亞拓銷。

新加坡 雲林 馬來西亞

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