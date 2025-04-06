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麥寮魚塭區遭倒汙泥致魚死 業者憂重金屬汙染盼查明

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉許厝養殖區最近出現油罐車經常到區內空地傾倒大量油漬汙水，造成鄰近養殖台灣鯛持續死亡，業者懷疑汙水滲透汙染，經反映環保局曾前往了解但未採樣也沒下文，業者訴求無門憂心忡忡，指魚死量不大但他們擔心是否有重金屬汙染，期能還給他們安全的養殖環境。

被指控的這輛油罐車被當地業者拍到掛有麥寮鄉公所布條，但麥寮鄉公所指今年並未發包清淤工程，是何單位的工程將再查明。環保局長張喬維也指出，派員前往了解時並未查獲行為人，將會同麥寮鄉公請這家工程公司出面說明再進一步處理，若汙染屬實將依法開罰。

雲林縣麥寮鄉靠近六輕的許厝養殖區，最近經常出現疑似油罐車傾倒不明油水和汙泥，不僅白天倒最近晚上也倒，引起當地養殖業者憂心汙染水質，業者林白澄指出，區內養台灣鯛和烏鰡魚為多，上月間緊鄰魚塭的一塊空地被挖了一處長約10公尺寬約3公尺，深約一層樓大的大洞，常被傾倒大量汙泥水，如今深洞已積泥約半層樓之多。

林白澄說，台灣鯛生命力強，多年養殖幾乎不曾死亡，但近來水質經常變色，時而變藍時而變黃，且各魚塭幾乎天天有10多尾魚死亡，數量雖不多但每天都有魚死，他們懷疑汙水滲透汙染區內排水與地下水。

業者李志宏也說，他上月間挖了約8分地新池並購入4萬尾魚苗準備放養，沒想到抽進新池的水竟全都呈現汙黃，使放養被迫停止，他們上月15日向環保局投訴，雖派員來看但也沒採樣，至今也沒下文，到底水質有沒受汙染，大家都很擔心。

幾位業者說，近期以來天氣還算穩定，沒想到經常有零星魚群死亡，這是過去不曾有的現象，他們不想求償，因台灣鯛多數出口，均須經查驗，基於維護食安，他們希望環保單位早日查明，以維護養殖環境安全。

麥寮養殖區最近出現油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。圖／養殖業者提供
麥寮養殖區最近出現油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。圖／養殖業者提供
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，引起養殖業者恐慌，請環保單位勘驗查明，以維護養殖安全。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，業者抽水補注竟使魚塭水變成兩種顏色。記者蔡維斌／攝影
麥寮養殖區最近出現被人挖洞並由油罐車進入傾倒疑似汙水廢油，造成魚持續死亡，業者抽水補注竟使魚塭水變成兩種顏色。記者蔡維斌／攝影

死亡 環保局長 麥寮

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