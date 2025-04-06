台南推3策略應對美國關稅 將動用第二預備金

台南市政府今天召開「針對美國政府關稅緊急應變小組」會議，提出3項策略協助台南產業，市長黃偉哲並表示將動用第二預備金，鼓勵相關產業分散市場，並銜接中央的支持方案。

台南市政府發布新聞稿指出，因應美國最新關稅政策影響，黃偉哲今天召集副市長、秘書長與經發局、農業局等相關局處，組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，並在會議中提出「多元拓展市場」、「重點輔導中小微型企業」、「強化產業對話平台」3項策略。

市府指出，在農業方面，台南對美國出口大宗為水產與花卉，其中以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大，目前美國為台灣蘭花最大出口市場，市府已與台灣蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，將繼續拓展歐洲與國內市場，分散對美出口風險。

市府指出，台南是國內最大台灣鯛產地，占全國約45%產值，每年對美出口約4473萬美元，關稅轉嫁可能導致美國零售價格上漲，影響台南出口，台南市農業局將加強對亞洲與歐洲海外市場拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工品質與國內外行銷。

市府指出，製造業方面，台南對美出口主要產業為電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械、橡塑膠等產業，其中多數廠家為中小企業。

黃偉哲在會中指示，由市府經濟發展局主導單一窗口，針對中小微型企業進行重點輔導，協助對接中央研發轉型資源，並由市政府動用第二預備金，幫助業者到歐洲及東南亞，拓展海外市場。

台南市政府指出，將善用城市外交成果，加強與國際友誼城市聯繫，協助雙邊增加商業與工業往來，幫助業者促成商機，黃偉哲也在會中要求市府各局處，積極與中央接軌，加強與產業對話，早一步讓受衝擊業者取得補助資訊，就能早一步分散市場風險，幫助業者順利轉型。