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台南首批社宅申請踴躍 4月16日截止受理

中央社／ 台南6日電

台南市首批共178戶社會住宅自3月17日開放受理申請，統計至4月1日已有超過2000件完成送件，台南市政府都市發展局指出，招租預計至4月16日止，盼有意申請民眾把握機會。

台南市都發局長林榮川告訴中央社記者，市府加快推動社會住宅腳步，首批永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」自3月17日開放受理申請，引起市民熱烈關注與討論，從社群網站到各式多元媒體管道討論都可發現，市民對入住社宅後生活充滿期待。

林榮川指出，永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅總計178戶，截至4月1日止，「宜居成功」有1463件完成送件、「宜居仁愛」有779件完成送件，市府同步辦理審查作業並陸續通知民眾補件，全案招租預計至4月16日止，有意願申請民眾要把握機會。

都發局補充，台南社宅申請資格為已成年中華民國國民；在台南市設有戶籍或有就業、就學需求；家庭成員於台南市均無自有住宅，且未同時享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼；家庭年所得總額按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過當年度5萬4303元。

台南 成功 社宅

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