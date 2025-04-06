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台南178戶社宅有2242件申請 抽中率可能低於7%

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南「宜居成功」、「宜居仁愛」社宅已完工，正受理登記申請，申請情形踴躍。記者鄭惠仁／攝影
台南「宜居成功」、「宜居仁愛」社宅已完工，正受理登記申請，申請情形踴躍。記者鄭惠仁／攝影

台南永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社宅已完工，共有178戶，都發局正受理符合資格的民眾申請，預計4月16日截止，已有2242件送件，相當踴躍，也特別競爭，都發局請有意願申請的民眾趕緊把握機會。

都發局表示，有感民眾對台南市社宅殷切盼望，市府加快推動腳步，首批社會住宅永康區「宜居成功」與仁德區「宜居仁愛」自3月17日開放受理申請，引起市民熱烈關注與討論，樂見社會住宅將成為定居台南的新選擇。從臉書、Youtube到各式多元媒體管道討論也都可窺見，市民朋友對入住社宅後的生活充滿期待。

都市發展局長林榮川說，截至4月1日109戶「宜居成功」社宅有1463件完成送件、75戶「宜居仁愛」社宅有779件完成送件，申請情形相當踴躍，其中宜居成功的抽中率可能低於7% ；市府同步辦理審查作業並陸續通知民眾補件，請申請人留意相關通知。全案招租預計至4月16日止，有意願申請的民眾趕緊把握機會。

申請資格包括中華民國國民，在台南市設有戶籍或有就業、就學需求，家庭成員於南市均無自有住宅，且未同時享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼。家庭年所得總額按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過當年度5萬4303元。符合資格民眾可透過台南市社會住宅招租平台送件申請，詳情請至台南市政府都市發展局網站(https://udweb.tainan.gov.tw/)「公告事項-其它公告」瀏覽申請須知。

台南 成功 社宅

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