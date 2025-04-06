白天大冠鷲夜晚貓頭鷹 嘉縣民宿推體驗一日蜂農

位於嘉義縣竹崎鄉義仁村聚落茗謝光臨民宿，保留自然景觀生態，白天有大冠鷲、晚上領角鴞（貓頭鷹），還有螢火蟲點綴其間，去年成立以來吸引假日親子旅遊，民宿主人謝茗淀利用周邊自然環境養蜂，正值採蜜期，遊客體驗一日蜂農，感受自然共融、環境永續。

茗謝光臨民宿每間客房融合現代與自然元素，以木材與植物為裝飾，打造出溫馨且放鬆的氛圍，客人可以在此遠離塵囂，享受大自然的寧靜與美麗。

謝茗淀表示，常有住客觀察到大冠鷲，這種美麗的鳥類在竹崎鄉的山區非常常見，飛翔的姿態優雅，讓人不禁駐足觀賞。夜幕降臨後，還有領角鴞（貓頭鷹）悄悄飛行，牠們安靜地在夜空中獵食，成為夜晚的神秘使者。而在民宿旁的草地，也能見到的螢火蟲閃爍著柔和的光芒。

謝茗淀發現這裡的自然景觀與生態環境適合蜜蜂繁衍，也開始養蜂，現在正好是收蜜期，帶領遊客進入自家農場蜜蜂生態導覽。遊客不但近距離觀察到蜜蜂如何採蜜、儲蜜、了解蜜蜂在授粉過程中的重要生態功能，更有機會穿上防蜂頭套，進入蜂箱觀察蜜蜂的工作情景，感受與自然共融的獨特體驗。

謝茗淀表示，養蜂體驗的同時，遊客還能品嘗民宿自家蜜蜂所採集的純天然蜂蜜。現在正值荔枝花開的季節，這些蜂蜜來自於大自然，味道清新純正，口感細膩，無添加任何化學物質，是大自然最純粹的禮物。

來自永康的吳小姐表示，從未想過能夠這麼近距離地觀察蜜蜂的生活過程。穿上防蜂服走進蜂箱時，心情既興奮又有點緊張，看到蜜蜂們默默工作，感受到牠們對生態環境的貢獻，真的是一種震撼的感覺。

來自高雄鳳山的翁先生表示，很少接觸到這麼純正的蜂蜜，這裡的蜂蜜口感非常天然，與市面上常見的加工蜜完全不同，讓人愛不釋手。