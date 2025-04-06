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開嘉市集移師嘉義公園 130家蔬食激盪無肉料理
嘉義市政府青創市集品牌開嘉市集，將首次在嘉義公園舉行，呼應4月22日的世界地球日，邀請全台超過130家知名蔬食及餐飲品牌同場激盪無肉料理，從早午餐、甜點、飲品到晚餐，涵蓋各種異國料理及限定菜色，在嘉義公園享受一整天的美食饗宴。市長黃敏惠表示，用全新的品牌與活動市集的手段，解決青年創業、場域活化、觀光體驗等城市治理問題。
「開嘉Open Possible Market！」是嘉義市政府所辦理的青創市集品牌，4月19、20日將首次於嘉義公園舉辦，與艸食祭聯名作為市集主題，邀請超過130家知名蔬食及餐飲品牌參與，同場較勁。
市長黃敏惠表示，開嘉Open Possible Market，是嘉義市第4年提供青年創業夥伴實戰練兵的平台，讓青年創業者與消費者面對面交流，測試產品與服務。開嘉市集從青年創業的角度出發，創造實戰型試煉場域，除了辦理青創團隊輔導外，市集中同時邀請了全國知名品牌與新創品牌共同參與，形成共創共好的學習成長環境，讓創業者能夠透過實際的市集經驗學習，提升競爭力與品牌力，更希望透過提升生活質感與文化內涵的方式，讓在地資產、人才和觀光產業同步壯大，增加能見度，用全新的品牌與活動市集的手段，解決青年創業、場域活化、觀光體驗等城市治理問題。
市府建設處田長沛處長表示，4月19、20日開嘉市集首次移師嘉義公園，周邊有充足的停車空間，外縣市民眾可以在高鐵或者火車站搭乘免費接駁車至嘉義公園，交通非常方便。
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