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嘉縣攜手故宮南院 陪失智長者玩藝術

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝

嘉義縣老人比率全台居冠，衛生局故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，家有失智母的故宮南院女科員李佳芸，協助開發延緩失智課程，將時下最夯「身心學」概念融入，活化老人身心，全面提升失智長者的生活滿意度。

故宮創齡日活動策畫人李佳芸在故宮南院服務多年，是南華大學生死學系碩士，也具有評茶員、「椅子瑜珈」等師資證照，具身心學、生死教育、靈性療癒等多項專長。

她在「今牌人生2.0」工作坊擔任藝術療育介入失智照護課程講師，協助開發課程並融入身心學，透過活化身心腦提升失智長者綜合表現及生活滿意度。

去年端午節前她即設計一款「清宮龍船遊諸羅」教材包，將文物與生活節慶結合，與失智長輩一起玩藝術。

「身心學可開發內在覺察和對環境適應的能力」，李佳芸說，輕度失智長者常被汙名化，認為「失智等於癡呆」；也因為不了解自己為何失智，陷入憂鬱，身心學的介入，除能強化心智能力、改善情緒，更可強化身體體感，預防受傷失能。

失智 故宮南院 衛生局

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