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撿菸蒂換現金 台南將試辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供

台南市常見亂丟菸蒂造成排水阻塞與惡臭，北區區公所爭取環保局補助，在成德里小北觀光夜市周邊側溝加設防擋板，正新國小「蟋蟀少年隊」6年來每月定期到此撿菸蒂卻永遠撿不完，呼籲大人勿再亂丟；環保局今年將試辦「撿菸蒂換現金」機制，杜絕亂丟菸蒂行為。

新化區正新國小「蟋蟀少年隊」每月到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，老師陳俊臣說，學生每次都撿到好幾桶菸蒂，停車位菸蒂最多，且卡在磚縫很難撿，學生說「觀光客看到滿地都是菸蒂，會笑我們髒」。環保局長許仁澤坦言，獎勵辦法治標不治本，最重要的要有公德心。

北區區長潘寶淑說，知名小北觀光夜市人潮多，菸蒂與油汙常阻塞水溝，引發異味，試辦防擋板除阻擋廢棄物，也可防病媒蚊、蟑螂竄出，防擋板耐高溫、耐衝擊，壽命逾10年，夜市也將加裝熄菸桶，落實「自己菸蒂自己清」的目標。

許仁澤對北區區公所試辦側溝擋板的作法樂觀其成，但表示，過去曾辦撿菸蒂換衛生紙活動，民眾反應熱烈，今年雖改辦撿菸蒂換現金，但治本之道仍在公德心。

許仁澤說，海洋垃圾篩選後，最多就是菸蒂，不僅堵塞排水系統，也影響水域生態與人體健康，請民眾定點吸菸、攜回菸蒂，勿隨手丟棄。

夜市 海洋垃圾 環保局長

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