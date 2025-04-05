國定民俗「學甲上白礁」長6公里神驕陣頭遶境 遙祭大陸祖廟

國定民俗台南「學甲上白礁」今年謁祖遶境時間提早，上午8點開路先鋒集和宮蜈蚣陣帶頭出發，200多組神轎陣頭、藝閣跟著遶境，因陣容空前近6公里長，壓軸宮保生二大帝神轎直到中午12點半才起轎出廟，沿途信徒設案頂禮，膜拜鑽轎底，遶境隊伍預計傍晚在頭前寮將軍溪畔白礁亭遙祭大陸祖宮。

台南市副市長葉澤山任主祭官，慈濟宮董事長王文宗、民政局長姜淋煌、立委陳亭妃、謝龍介、賴惠員、市議員陳昆和、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭與市警局副局長莊勝雄、主秘洪頂力等陪祭。開路先鋒蜈蚣陣繞慈濟宮3圈後展開遶境，許多民眾湧入看熱鬧。

慈濟宮邀請全台各地保生大帝分靈寺廟參與，傍晚遶境至頭前寮將軍溪白礁亭，遙拜大陸福建省白礁慈濟祖宮並祭拜「中華民族列祖列宗」、請水火香儀式，意在告訴後人要有「飲水思源、薪火相傳不忘本的民族精神」。晚上7點大煙火秀登場後，全體香陣折返慈濟宮才算圓滿達成今年祭典。

慈濟宮董事長王文宗表示，學甲上白礁有來自全台逾百家宮廟參加，超過300個陣頭、真人藝閣、文武陣，全台唯一人力扛抬龍頭鳳尾蜈蚣陣等，隊伍延綿近6公里。開路先鋒蜈蚣陣上面座有36位神童，7點半進入慈濟宮遶行3圈後，領軍全部香陣展開遶祭進香行程，逢連續假期吸引許多人潮湧入學甲區看熱鬧。

王文宗說，今年祭典藝閣近40組，破了以往參與紀錄，特色陣頭有興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、慈福宮高蹺陣、鎮安宮軟身福德正神、慈濟宮採茶舞與漢聲軒北管，輦宮有26座，特色藝閣文武陣出現上白礁的遶境隊伍，成為信徒民眾的最愛。