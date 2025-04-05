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美國關稅衝擊恐爆失業潮 南市勞工局：主動訪視穩定就業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府勞工局表示，因應美國關稅，將配合勞動部最新因應措施，確保勞工就業權益與企業營運穩定。圖／南市勞工局提供
台南市政府勞工局表示，因應美國關稅，將配合勞動部最新因應措施，確保勞工就業權益與企業營運穩定。圖／南市勞工局提供

因應美國關稅政策對產業與就業市場可能造成影響，台南市政府勞工局表示將配合勞動部相關穩定就業與促進再就業措施，主動出擊、積極協助，確保本市勞工就業權益與企業營運穩定。

首先針對受影響的事業單位與工會，市府將主動派員訪視，瞭解實際情形、蒐集意見與建議；掌握事業單位人力調整動向及服務需求，提供穩定僱用措施說明與媒合協助；建立在地聯繫窗口，加速資源媒合與反應機制，讓企業及勞工獲得即時支持。

再則針對實施減班休息的企業及勞工，積極協助申請勞動部的薪資差額補貼（最長12個月）；也鼓勵企業辦理在職訓練或提供員工參訓機會，並協助勞工申請訓練津貼。並針對非自願離職或失業者，協助其申請失業給付、參與職訓，提升再就業能力。

對於青年就業銜接與支持方案，與學校密切合作，提供合適工讀機會，協助青年提早接觸職場、累積實務經驗；鼓勵青年參加職涯探索與就業準備課程，申請尋職津貼、穩定就業獎勵金等；舉辦青年就業媒合活動，串聯在地產業職缺，讓畢業生順利銜接職場。

勞工局表示，將持續配合中央勞動政策，整合在地資源，提供勞工與企業最即時的協助與最實質的支持，共同守住就業基本盤，打造穩定、韌性、有溫度的勞動環境。

勞動部 失業 青年

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