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臺南古蹟 德記洋行常設展盛大開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

歷經一年的修繕與換展作業，臺南市定古蹟-原英商德記洋行常設展於4日盛大開幕。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市作為臺灣與世界接軌的重要城市，而安平長期以來更是對外交流的核心窗口，其中，不得不提的就是兼具歷史價值與建築之美的德記洋行，不僅為19世紀國際貿易不可或缺的據點，其承載著臺南與世界連結的歷史記憶，更是見證臺灣茶葉、蔗糖、樟腦產業的蓬勃發展與歷史淵源。因此，他也期盼在當代透過古蹟保存與文化創意的延續，讓臺南持續與世界保持對話，並成為連結過去歷史與未來展望之平臺，也盼望帶給民眾煥然一新的感受以及優質的文化觀光體驗。

文化局表示，德記洋行是1865年安平港開港通商後，由英商設立的貿易據點，為當時安平五大洋行之一，並象徵著19世紀臺南作為國際貿易港的黃金年代，見證與國際交流的歷史樣態。而民眾造訪安平，不僅可以參訪德記洋行，也可順道參觀鄰近的安平分室與東興洋行，亦是臺南洋行建築的代表，期盼透過古今交錯的體驗，帶領遊客穿越時空，感受專屬臺南的人文薈萃。

文化局補充，德記洋行常設展以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，透過規劃「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」四大展區，呈現安平作為貿易港口的發展歷程，並探索洋行社交文化與商業運作的幕後故事。而展覽因應不同年齡層的觀眾，特別打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、買辦、廚師、船務人員，藉由遊戲互動認識洋行的組織與工作分配，親身體驗昔日貿易活動。

聚傳媒

文化局 臺南 黃金

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