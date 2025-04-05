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人間國寶陳三火 獨闢蹊徑「以摃代剪」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

國寶級藝師陳三火將剪黏技藝展現得淋漓盡致，並以獨創的敲擊技法走出他的自我定位與創作之路。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，人稱「火獅」的陳三火，17歲時向兄長李世逸習藝，成為北派剪黏的傳人。出師後兄弟攜手合作，承作全臺百餘間廟宇的剪黏。之後機緣下單獨承攬麻豆普庵寺的壁堵剪黏，技藝受到廟方與同業的慧眼賞識，引介多座廟宇工程給他，促成他日後啟業的契機。

30歲那年陳三火正式自立門戶，因施作品質好，口耳相傳，一時水漲船高，尤其在50年代至80年代民間信仰蓬勃下一波波廟宇興修潮，陳三火的剪黏工程幾乎沒停過。不過，80年代後，受到開模燒製量產的淋搪技術興起，模組化產品漸成主流，傳統剪黏市場急速萎縮，讓陳三火的事業陷入低潮。一度沉潛後，民國90年間，他在豐原修復因921地震毀損的慈濟宮工程時，無意間得到靈感，利用棄置在一旁的花瓶碎片塑造了一尊達摩祖師像，自此開啟他「以摃代剪」之路；更在歷經兄長驟然離世後，決心將技藝傳承，並朝向藝術創作。

觀旅局指出，有別於傳統剪黏將陶瓷或玻璃剪成碎片後黏在灰泥上，陳三火運用敲擊技法，以花瓶酒甕、陶罐瓷器等敲破後的碎片為素材，獨闢蹊徑且兼具環保，任何器皿到了他手中，總能化腐朽為神奇地成為藝術品。陳三火表示，敲與剪不同，剪是照步來，敲是隨緣，完全依敲打後破碎的形狀與曲線，拼貼在人物的身體、四肢、衣飾或適合的位置，順其自然，由形入意。

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民間信仰 臺南

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