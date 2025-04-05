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小學生呼籲大人不要亂丟菸蒂！南市擬祭「撿菸蒂給獎金」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供

為解決亂丟菸蒂造成排水阻塞與惡臭問題，台南市北區區公所爭取市府環保局補助，在小北觀光夜市周邊側溝加設防擋板，阻擋廢棄物落入側溝、改善異味；台南市環保局說樂觀其成，今年計畫試辦「撿菸蒂換現金」獎勵機制，過去曾辦「撿菸蒂換衛生紙」，民眾反應熱烈。

新化區正新國小「蟋蟀少年隊」6年來每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，小志工們呼籲大人勿再亂丟菸蒂，環保局長許仁澤坦言各種獎勵辦法都是治標不治本，最重要的還是要有公德心。

北區區長潘寶淑表示，知名的小北觀光夜市人潮多，菸蒂與油汙常阻塞水溝並引發異味，試辦防擋板除阻擋廢棄物，也可防病媒蚊、蟑螂竄出，兼具防疫效果，該防擋板具耐高溫、耐衝擊特性，壽命逾10年，夜市內也將加裝熄菸桶，落實「自己菸蒂自己清」引導民眾正確處理菸蒂，迎接未來新光三越南山店開幕，提升整體環境。

台南市環保局長許仁澤指出，菸蒂問題棘手，多管齊下設法解決，北區區公所試辦側溝擋板也樂觀其成，亂丟菸蒂以停車場居第一名，很多人通常站在車外抽菸把蒂頭弄熄就隨手丟掉，過去曾辦「撿菸蒂換衛生紙」，民眾反應熱烈，今年計畫試辦「撿菸蒂換現金」獎勵機制，但坦言仍屬治標，根本之道是公德心。

陳俊臣表示，該校學生組成「蟋蟀少年隊」志工，每月定期到新化老街周邊社區服務，每次都撿到好幾桶菸蒂，尤其是停車位最多因卡在磚縫很難撿，學生們也說「觀光客看到滿地都是菸蒂會笑我們髒」，觀感很不好。

許仁澤說，海洋垃圾篩選後最多的就是菸蒂，含4千多種化學物質與難分解塑膠，不僅堵塞排水系統，也影響水域生態與人體健康，他強調教育宣導很重要，請民眾定點吸菸、攜回菸蒂，勿隨手丟棄。

台南市北區區公所在小北觀光夜市周邊側溝加設防擋板，阻擋菸蒂等廢棄物落入、改善異味。圖／北區區公所提供
台南市北區區公所在小北觀光夜市周邊側溝加設防擋板，阻擋菸蒂等廢棄物落入、改善異味。圖／北區區公所提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供
台南市新化區正新國小「蟋蟀少年隊」小志工每月定期到新化老街周邊撿菸蒂垃圾，但越撿越多，呼籲大人不要再亂丟菸蒂了。圖／陳俊臣提供

夜市 環保局長 衛生紙

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