快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

修復風災受損蘭潭後山步道 嘉市府期望10月完工

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市觀光景點蘭潭後山步道去年因風災受損崩壞約百公尺，原本4月要發包動工，因施工動線不佳影響業者投標意願，市府提高修復經費至新台幣1600萬，可望在下月動工10月修復完成。

蘭潭後山步道去年7月底受到凱米風災侵襲影響，導致步道位置1K+200至1K+300位置，上邊坡崩塌而中斷，崩塌範圍約2500平方公尺，受影響步道長度約100公尺，市府目前封閉步受損區域禁止進入，民眾希望市府早日完成修復。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，蘭潭後山步道修復計劃原定本月動工，但因施工動線不佳影響業者投標意願，經檢討內容，將原計劃總工程經費1500萬元增加為1600萬元，工程上網招標中，預計5月開工，10月完工。

張婉芬說，整修內容包含邊坡崩塌整治，擋土牆與岩釘施作、既有高架棧道復舊與增設排水設施等工項，在整修完成前，民眾勿強行通行，以免發生憾事。

張婉芬指出，蘭潭後山步道總長度約3公里，步行約可於90分鐘內完成，因鄰近標高150公尺紅毛埤山，國立嘉義大學蘭潭校區、月影潭心等景點，去年約有100萬人次造訪。

蘭潭

延伸閱讀

嘉市以創新科技打造智慧觀測系統 守護獨居長輩

兒童節連假漫遊嘉義市「放電行程」 木都親子文化體驗一次滿足

泰國建築物強震中崩塌 中市建築品管協會理事長看出這些事

影／龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

相關新聞

雲林限定兒童樂園6天已湧40萬人 縣府：明年將續辦

雲林縣府慶祝兒童節，將虎尾農博生態園區打造兒童樂園，自上月30日起開放免費入園暢玩，截至昨天入園人數突破40萬，今舉辦「...

小學生呼籲大人不要亂丟菸蒂！南市擬祭「撿菸蒂給獎金」

為解決亂丟菸蒂造成排水阻塞與惡臭問題，台南市北區區公所爭取市府環保局補助，在小北觀光夜市周邊側溝加設防擋板，阻擋廢棄物落...

連10年從屏東到雲林參拜考取律師 她今還願當志工

雲林縣虎尾持法媽祖宮今天舉辦文昌祈願祭活動，依循古禮為考生祈福，一早就有近千考生湧入，祈求金榜題名，一名李姓志工連續10...

清明連假嘉義湧遊客 阿里山迎賞櫻熱潮、布袋大啖海鮮

兒童清明連假天氣晴朗，嘉義知名阿里山、布袋港等山海風景區，今天湧入大量觀光人潮及車潮。阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，...

春燕築巢好兆頭！嘉義市這條路2家彩券行財氣旺 中獎合計逾千萬元

財神爺降臨嘉義，繼消費者萊爾富超商、豆奶攤消費，分別中台積電股票、千萬大獎，昨天開獎的第114000084期今彩539頭...

有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

台南市政府勞工局與中華醫事科大今天在新成立曾文市政願景園區合辦「幸福體驗烘焙—手工餅乾製作」課程，請來專業花藝老師指導「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。