修復風災受損蘭潭後山步道 嘉市府期望10月完工
嘉義市觀光景點蘭潭後山步道去年因風災受損崩壞約百公尺，原本4月要發包動工，因施工動線不佳影響業者投標意願，市府提高修復經費至新台幣1600萬，可望在下月動工10月修復完成。
蘭潭後山步道去年7月底受到凱米風災侵襲影響，導致步道位置1K+200至1K+300位置，上邊坡崩塌而中斷，崩塌範圍約2500平方公尺，受影響步道長度約100公尺，市府目前封閉步受損區域禁止進入，民眾希望市府早日完成修復。
嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，蘭潭後山步道修復計劃原定本月動工，但因施工動線不佳影響業者投標意願，經檢討內容，將原計劃總工程經費1500萬元增加為1600萬元，工程上網招標中，預計5月開工，10月完工。
張婉芬說，整修內容包含邊坡崩塌整治，擋土牆與岩釘施作、既有高架棧道復舊與增設排水設施等工項，在整修完成前，民眾勿強行通行，以免發生憾事。
張婉芬指出，蘭潭後山步道總長度約3公里，步行約可於90分鐘內完成，因鄰近標高150公尺紅毛埤山，國立嘉義大學蘭潭校區、月影潭心等景點，去年約有100萬人次造訪。
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